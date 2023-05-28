銅價探低 散熱族群樂透

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
圖／經濟日報提供
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國際銅價近期持續低迷，最新來到每公噸8,106美元，創近半年以來低點，國內散熱族群為用銅大戶，有望因材料成本下降，推升毛利率表現，包括雙鴻、尼得科超眾、奇鋐、泰碩等業者，均將受惠。

銅價從疫情爆發期間每公噸破1萬美元，近一年間震盪下跌至最低7,160美元，但很快就在去年底展開強力反彈，一度每公噸報價來到9,326美元，讓許多散熱廠捏了一把冷汗，大喊吃不消。

然而隨消費性電子需求疲軟，國際銅價也在今年初開始修正，價格一路向下，近期來到半年以來低點，讓散熱族群鬆了一口氣。散熱業者表示，銅價起伏劇烈，目前看來是跌勢，但仍不敢大意，在採購方面會特別關注銅價變化。

據悉，散熱模組成本扣除人力、製程等費用，銅、鋁等原物料成本占散熱模組本身約30%至50%，若客戶使用最高階的熱板（VC），銅占的成本比重會超過五成，顯示原物料若上漲對散熱模組廠是一大負擔。

法人指出，由於近期國際銅價持續走跌，散熱成本壓力驟降，有助雙鴻、奇鋐、尼得科超眾、泰碩等散熱廠本季毛利率走升，加上即將迎來第3季產業旺季，客戶拉貨力道漸強，均有助散熱廠營運向上。

法人表示，儘管伺服器市場去年起陸續傳出雜音，今年市況仍有不確定性，但新的AI應用已為市場注入一劑強心針。據悉，AI需要龐大且複雜的高速運算，因此AI業者需要建置許多高階伺服器，這類型伺服器瓦數通常較高，對散熱需求也高。

散熱業者認為，短期內國際銅價很難回到1萬美元以上，在少了原物料價格波動風險後，目前仍相當看好高速運算及AI伺服器帶來的市場需求，有助於散熱產業持續向上。

伺服器 原物料 雙鴻

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