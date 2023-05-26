光通訊發威 這檔股價飆漲停、EPS暴漲3千倍

通訊設備商華星光（4979）今（26）日早盤股價狂飆，一度狂漲4.65元，漲幅達9.88%，股價漲停報51.7元漲勢驚人，至於相關通信網路類指數近5日上漲0.59%；近5日股價上漲4.09%，櫃買指數上漲1.06%，該股走勢表現優於大盤。

據了解，華星光主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業，所屬產業為通信網路業；目前旗下產品有兩大應用，第一是電信建設，不管是光纖到府或手機上網，基地台連接後端光纖或服務供應商都透過光網路，是華星光應用市場。

此外，華星光首季營收達4.87億元，季增2.05%、已連4季成長 ，比去年同期年增140.15%，毛利率14.78%，較去年同期14.39%上揚，歸屬母公司稅後淨利4,016.2萬元，雖季減55.87%，但仍較去年同期成長2,339.93%，而每股盈餘（EPS）0.3元，足足暴漲逾3千倍。