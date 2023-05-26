銀行業隱憂 讓資金轉往美元短期票券貨幣型基金

在經歷了2022一整年和2023年前幾個月聯準會快速升息後，其在5月會議暗示將暫停升息，但許多聯準會官員仍保留未來持續升息的可能性，而即使沒有繼續升息，聯準會仍可能保持高利率一段時間，在此一利率環境下，美元貨幣型基金持續受到投資人青睞。

除高利率因素外，金融市場動盪也是投資人不斷將資金轉向貨幣型基金的原因。2023年來市場持續面臨經濟衰退擔憂、企業財報下修、銀行業危機、美國債務上限等議題困擾，其中，影響最大的便是銀行業危機，儘管銀行業動盪情況在聯準會積極介入逐漸趨於穩定，但幾家銀行業者說倒就倒的情況也讓投資人開始認為將錢存在銀行可能不見得安全，也成了貨幣市場基金獲得追捧的原因之一。

根據彭博社數據，自3月以來的11週中，美元貨幣型基金僅有2週出現資金淨流出，其餘均為淨流入，期間累積共流入了超過5,000億美元資金，而在3月中旬爆發銀行業危機後，美元貨幣型基金更在短短兩週(指3/15和3/22兩周)內獲得近2,400億美元的資金淨流入，顯示投資人將美元貨幣型基金視為資金避風港。

富蘭克林證券投顧表示，美元貨幣型基金有很大一部份投資標的會在3個月內到期，它們包含美國國庫券以及聯邦住房貸款銀行、聯邦農業信貸銀行等美國聯邦政府支持的機構所發行的貼現票據等，信用評等大多是A級以上，比重甚至接近9成。而正因這些標的具有美國聯邦政府的擔保，相較把錢存在民營銀行更有保障，也無怪乎貨幣型基金成了市場的避風港。

富蘭克林證券投顧表示，若拉長時間範圍來看，投資美元貨幣型工具所獲得的單年度報酬走勢幾乎與聯邦基金利率同步。而雖美元貨幣型投資工具在2009-2015年、2020-2021年兩個零利率期間沒有創造太多亮眼的報酬，但至少也滿足了守住資金的需求。而隨聯準會升息至5%以上且可能會維持高利率一段時間，美元貨幣型基金可望從中受惠，並成為投資人在動盪期間的另一個穩健投資選擇，建議投資人可挑選有月配息的美元短期票券型基金，除能作為短期資金停泊站外，還能享受美國高利率利基。