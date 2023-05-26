5/26【早晨財經速解讀】怕！台積電ADR噴12% 台美股市創高、陸港股市破底？

台積電ADR周四大漲12%，收在100.95美元，較台北交易溢價14.57%。費城半導體指數同日亦上漲6.81%。

美國標普500指數和那斯達克指數周四收高，稍早之前晶片大廠輝達（Nvidia）發布樂觀財測，推動與AI相關的公司股價上揚，蓋過美國債務違約等廣泛的市場憂慮。

標普500指數攀高0.88%到4,151.28點，2023年迄今上漲約8%。那斯達克指數勁揚1.71%至12,698.09點，經去年下跌後今年累計大漲逾30%。道瓊工業指數小跌0.11%至32,764.65點。

全球市值最高晶片製造商輝達狂猦24%，創下收盤新高紀錄，該公司對本季營收的預測比分析師平均預期的高出50%，並表示正增加供應以滿足對其AI晶片的需求。

根據路孚特數據，投資人買賣了價值近600億美元的輝達股票，占標普500指數成分股全日交易價值的五分之一。

Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide指出：「輝達已正式取代FANG成為這個市場的核心。投資人對AI很著迷，而輝達是完美的AI題材。」FANG是指臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）和谷歌（Google）。

最近幾天，美國針對提高31.4兆美元債限以避免違約所進行的談判拖拖拉拉，令華爾街感到緊張。