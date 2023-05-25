輝達帶動AI概念股表現 欣興手握兩題材領軍ABF股強漲

晶片大廠輝達（Nvidia）財測爆好，激勵股價在盤後交易應聲飆升28%，台股相關概念股今（25）日大漲同賀，除了搭上當紅的AI題材，欣興（3037）還持續列名蘋果供應鏈，兩大題材加持下，股價開高走高一度逼近漲停，盤中漲幅逾7%，帶動另外兩檔ABF股漲勢。

輝達財測優於市場預期，主受惠於人工智慧（AI）處理器的強勁需求，台廠相關供應鏈營運也可望跟著受惠，輝達盤後股價狂飆，帶動台股今日相關概念股大漲，AI題材股成為盤面上的領漲股。

美系外資看好ABF載板需求可望在下半年復甦，且預估蘋果可望在秋季末推出新款混合實境（MR）產品，美系外資認為，欣興將是蘋果MR產品唯一ABF供應商，將進一步帶動欣興在ABF載板營收的成長，重申買進評等，目標價由195元調高至210元。

欣興今日以175元開出後一度拉升至183.5元，逼近漲停184元，盤中漲幅逾7%，且帶領另兩檔ABF股的表現，南電（8046）衝上300元，盤中漲幅逾3%，景碩（3189）盤中漲幅逾1%。