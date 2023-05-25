輝達盤後飆漲逾二成 FANG+指數逆風上漲

美國債務上限協商持續卡關，拖累昨(24)日美股全面下跌，標普500、那斯達克、道瓊及費城半導體指數分別下跌0.73%、0.61%、0.77%及1.68%，道瓊指數甚至已連續四天收黑。但作為科技巨頭代表的FANG+指數，昨日卻在強勁逆風中仍上漲0.28%。

輝達昨日盤後公布第1季財報及未來展望，AI發展帶動高階處理器需求暴增，使輝達第2季銷售有望增加64%至110美元，遠超過華爾街日報預估的72億美元，也是輝達史上最高單季銷量。超亮眼的財測，使輝達盤後暴漲24.63%；另一家高階處理器廠商超微半導體，昨日盤後漲幅也達到8.17%，推升在美國掛牌追蹤FANG+指數的 ETN盤後上漲2.53%，在台掛牌的統一FANG+ ETF（00757）也將受惠。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，隨著ChatGPT在全球普及，AI應用的商業模式已漸趨成熟，搭配高速發展的AI技術，具備高度變現潛力。AI熱門的前景，有望成為今明兩年全球股市投資主軸，使相關類股持續受益，尤其是主宰AI市場的幾大科技巨頭。FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，其中包含AI技術先驅微軟、谷歌及META，高階處理器龍頭輝達及超微半導體也在此列，為FANG+指數帶來高度成長潛力。