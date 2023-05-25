逐漸進入升息尾聲 迎接多元REITs行情

隨著美國聯準會升息循環進入尾聲，美債殖利率也可望在升息見頂後緩步下滑，REITs產業投資價值浮現；只是在美國債務上限協商等市場雜音干擾下，市場依舊震盪，凱基投信表示，REITs及科技股同時上漲或互補機率高達77.5%，透過雙配REITs與科技股的多重資產基金，可望提升分散風險的效果。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，升息風向持續主導上半年REITs走勢，若聯準會升息循環如市場預期在5月告一段落，年底前或許有降息的可能，一旦升息循環見到終點，就收益吸引力的角度來看，REITs承受壓力可望逐步解除。

葉菀婷進一步說明，美國主要REITs業者中已有73家業者公布第一季財報，符合或優於預期的比重約達七成，表現顯著較過往幾季為差，主要不如預期的業者多為公寓、辦公室及零售REITs；但仔細查看更新2023年財測的60家業者中，表現符合或優於預期的比重卻高達97% ，由此可見，REITs後續獲利表現並不若預期悲觀，為後續股價表現提供有利的下檔支撐。

葉菀婷分析，回顧美國10年期公債殖利率前一波在2018年觸及高點，高點結束後3個月，MSCI全球REITs平均報酬8.3%；高點結束後半年，MSCI全球REITs平均報酬達到兩位數的13%；高點結束後一年，MSCI全球REITs平均報酬更來到25%。往前回推到2014年美國10年期公債殖利率觸頂的情況下，不論是高點結束後的3個月、半年、1年，MSCI全球REITs的平均報酬，皆是MSCI全球股票的3-10倍不止。

葉菀婷認為，數位化及人口變化兩大趨勢成形，讓兼具REITs與科技雙引擎的投資標的，更具投資魅力，即使美國經濟復甦放緩，但行動通訊、雲端、大數據、人工智慧等創新科技趨勢引爆強大需求，通訊電塔、數據中心等科技REITs可望受惠，半導體、雲端計算、線上支付、數據庫管理等科技股也在受惠之列。因應高齡化社會與千禧世代帶來的新型態住宅需求，長照住宅、行動模組住宅等新型態住宅REITs熱度不減。而網路技術進步及新冠疫情帶來的消費模式改變，也使得物流、自助等倉儲REITs依舊是市場關注焦點。

此外，人口老化趨勢推升銀髮宅需求，顯現在美國銀髮宅近2年供不應求導致租金呈現加速成長，反映在2023年的財測預估上，銀髮養護宅REITs可望有兩位數的複合年增率；REITs次產業財測的另一個亮點-資料中心，2023預估財測複合年增率可達26.3%；而消費線上化長線趨勢不變，也使2023年工業倉儲租金預估年增率仍有向上挑戰兩位數的空間。

展望後市，葉菀婷建議，投資人不妨考慮布局具高度現金流優勢的科技硬體族群、評價率先修正且底部相對成形的科技軟體族群，以及長線趨勢向上的獨棟住宅、工業物流REITs次產業、財務體質相對優異的自助倉儲REITs。在數位化及人口變化兩大關鍵趨勢下，可望持續為符合上述特點的科技股與REITs提供後續成長動能。因此，結合未來世代REITs與科技股的多重資產配置，或許是投資人追求收益，也不會錯過未來成長趨勢的配置基石。