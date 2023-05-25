預期經濟軟著陸、聯準會停止升息 經理人看好債券與高品質資產

銀行業風波未平、美國債務上限倒數計時，不過，企業財報優於預期且數據顯示美國經濟強韌，綜合彭博資訊等外電新聞援引五月份美銀美林經理人調查報告顯示，雖然有淨65%經理人預期經濟將走弱、為今年來最悲觀，不過淨63%預期經濟將呈軟著陸，企業獲利可能僅輕微衰退0.8%，提振經理人對股票的淨減碼程度改善，對債券的淨加碼程度也再提升至14%、為金融海嘯來最高。

在本次調查中，61%經理人認為聯準會本波升息已經結束，43%經理人預期明年一月將迎來聯準會的首度降息，24%則認為降息可能在今年第四季啟動。淨55%預期短期利率將走低，淨64%認為殖利率曲線將轉陡，比例為2021/5來最高。此外，71%經理人認為美國債務上限將會在美國政府資金用盡之前獲得提高，

淨55%經理人預期中國經濟將進一步走強，不過看好度較前一個月大幅下滑28個百分點，也同步使經理人對新興市場的配置下調至24%的淨加碼，為去年底來最低，不過，整體而言經理人仍最看好新興市場。

就產業而言，經理人對科技股的看好度大幅跳升14個百分點至淨16%加碼、為2021/12來最高，近兩個月大幅提升22個百分點則是創2009/3最大幅度。此外，對醫療、民生消費與能源等防禦與價值股也為淨加碼，反觀，對商業不動產的擔憂則使經理人對不動產淨減碼程度達到2009/7來之最。在經濟降溫前景下，連續三個月高達76%經理人看好高品質資產表現。

就風險而言，銀行信用緊縮與全球經濟衰退及高通膨可能使央行偏鷹，仍為最大尾端風險，比例分別為33%與29%，而可能引發信用事件的風險，有49%經理人認為可能來自美歐商業不動產，25%認為是美國影子銀行。最擁擠交易則為做多大型科技股、放空美國銀行股與放空美元。