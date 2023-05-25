5/25【早晨財經速解讀】美歐兩樣情？ 奢侈股崩跌 輝達財報暴漲25%

美國股市周三收跌，白宮和共和黨代表提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。

道瓊工業指數下跌255.59點，跌幅0.8%，收32,799.92點，連續四個交易日走低；標普500指數跌30.34點，跌幅0.7%，至4,115.24點；那斯達克綜合指數跌76.08點，跌幅0.6%，至12,484.16點。

美國10年期公債殖利率一度升至3.738%，高於周二的3.696%，但在Fed 會議紀錄發布後回落，收報3.717%。根據Tradeweb，6月1日到期的美國國庫券殖利率突破了7.1%，周二為5.98%。

6月1日的最後期限逼近，提高美國政府31.4兆美元舉債上限的協商缺乏進展，幾輪談判都沒有結果，出現災難性違約的風險不斷增加，這讓投資人變得更加緊張。

美國總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫的談判代表進行了磋商，白宮稱會談富有成效。

Lazard 資產管理經理人 Benjamin Dietrich說。「我開始感覺共和黨不相信財長葉倫預測的大限日，並認為他們占據了上風，」「我認為風險在於沒有短期解決方案和標普指數破位下行。」

摩根大通首席經濟學家Michael Feroli表示，美國債務上限談判拖到6月1日之後的可能性有25%並正在上升。然而，野村的Charlie McElligott表示，他相信「積極的結果」越來越接近，投資人會在大限日前賣出以獲利了結。

標普500指數11個主要類股中有10個收低，其中房地產股跌幅最大。能源股是唯一上漲的類股。

聯準會（Fed）5月2-3日的會議紀錄公布後，美股延續跌勢。會議紀錄顯示，Fed 官員「普遍同意」進一步升息的必要性「沒有那麼確定」。

Fed理事沃勒周三表示，他對通膨缺乏進展感到憂心，雖然在Fed 6月會議上暫停升息是可能的，但不太可能結束這一波升息周期。

花旗集團跌3.1%，這家銀行取消以70億美元出售其墨西哥消費者銀行部門Banamex的計畫，改為計劃上市。

安捷倫科技大跌約6%，該公司下調年度銷售和獲利預測。 TurboTax母公司Intuit 重挫7.5%，該公司公布的獲利預測令人失望。