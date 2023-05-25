快訊

通緝至2057年 康友KY前董座黃文烈過境泰國落網

法國富豪怎麼挑女僕？最忌諱「長得太可愛的」

女兒在高中校門口遇公車超速闖紅燈被輾斃…母走不出悲傷 冰櫃擺客廳22天

5/25【早晨財經速解讀】美歐兩樣情？ 奢侈股崩跌 輝達財報暴漲25%

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周三收跌，白宮和共和黨代表提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。

道瓊工業指數下跌255.59點，跌幅0.8%，收32,799.92點，連續四個交易日走低；標普500指數跌30.34點，跌幅0.7%，至4,115.24點；那斯達克綜合指數跌76.08點，跌幅0.6%，至12,484.16點。

美國10年期公債殖利率一度升至3.738%，高於周二的3.696%，但在Fed 會議紀錄發布後回落，收報3.717%。根據Tradeweb，6月1日到期的美國國庫券殖利率突破了7.1%，周二為5.98%。

6月1日的最後期限逼近，提高美國政府31.4兆美元舉債上限的協商缺乏進展，幾輪談判都沒有結果，出現災難性違約的風險不斷增加，這讓投資人變得更加緊張。

美國總統拜登和共和黨籍眾議長麥卡錫的談判代表進行了磋商，白宮稱會談富有成效。

Lazard 資產管理經理人 Benjamin Dietrich說。「我開始感覺共和黨不相信財長葉倫預測的大限日，並認為他們占據了上風，」「我認為風險在於沒有短期解決方案和標普指數破位下行。」

摩根大通首席經濟學家Michael Feroli表示，美國債務上限談判拖到6月1日之後的可能性有25%並正在上升。然而，野村的Charlie McElligott表示，他相信「積極的結果」越來越接近，投資人會在大限日前賣出以獲利了結。

標普500指數11個主要類股中有10個收低，其中房地產股跌幅最大。能源股是唯一上漲的類股。

聯準會（Fed）5月2-3日的會議紀錄公布後，美股延續跌勢。會議紀錄顯示，Fed 官員「普遍同意」進一步升息的必要性「沒有那麼確定」。

Fed理事沃勒周三表示，他對通膨缺乏進展感到憂心，雖然在Fed 6月會議上暫停升息是可能的，但不太可能結束這一波升息周期。

花旗集團跌3.1%，這家銀行取消以70億美元出售其墨西哥消費者銀行部門Banamex的計畫，改為計劃上市。

安捷倫科技大跌約6%，該公司下調年度銷售和獲利預測。 TurboTax母公司Intuit 重挫7.5%，該公司公布的獲利預測令人失望。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

相關新聞

台股甩尾 30分鐘拉抬百點

美國債務協商陷入僵局，導致美股與昨（24）日亞股走弱，台股盤中跌逾百點並破5日線與16,100點整數關卡，然臨收盤前半小...

沒跟進巴菲特！國發基金台積電仍有16億持股 稱「這原因」一張都沒賣

股神巴菲特今年第1季已出清旗下投資公司波克夏對台積電（2330）的持股，立委今（24）日在立法院財政委員會問國發基金是否...

法人避險 採配對套利交易

外資、自營商近日買超台股動作相當異常，引發市場關注，證券商、投顧高層解析，外資本波操作偏向配對交易，自營商則以套利交易為...

台股投資信心 土洋不同調

台股投資信心「土洋不同調」。中央銀行昨（24）日公布4月金融情況，相較外資大舉賣股匯出，國內散戶持續聚集股市最前線，證券...

飯店、航空族 暑假商機夯

暑假概念股商機勃發，特別是疫後需求大舉浮現，激勵近來飯店、航空等相關族群強揚，提前反映市場利多。昨（24）日盤面包括亞都...

5/25【早晨財經速解讀】美歐兩樣情？ 奢侈股崩跌 輝達財報暴漲25%

美國股市周三收跌，白宮和共和黨代表提高美國債務上限的談判繼續拖延，尚未達成協議。道瓊工業指數下跌255.59點，跌幅0.8%，收32,799.92點，連續四個交易日走低…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦