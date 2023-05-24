五一長假後 匯豐投信：大陸股市四大投資亮點

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，五一長假後投資大陸股市有四大亮點，包括：解封效應、資金充裕、評價便宜與獲利成長。

中國大陸經歷疫情期間的封城，2023年是大陸解封後的第一個五一長假，黃金周的消費、旅遊數據確實表現亮眼，根據中國文化和旅遊部公布的數據來看，今年五一長假，大陸旅遊出遊合計2.7億人次，年成長率達70.8%，相較2019年同期成長1.19倍，計有人民幣1,480.5億元國內旅遊收入進帳，年成長率達128.9%，也超過2019年同期的水平。

首先是解封效應，大陸目前著重的消費推升第1季經濟成長，大陸2023年第1季GDP成長4.5%，優於2022年第4季的2.9%與市場預估的4.0%。其中，服務業在消費零售銷售的推升下，年增率5.4%為主要貢獻來源；預期接下來第2、3季的消費動能，將因基期較低而能維持高成長率，可望持續帶動整體經濟成長。若與全球主要經濟體相較，預估2023年大陸GDP成長6%，遠高於美(1.6%)、歐(0.7%)、日(0.8%)、及全球(2.5%)的經濟成長率*1。

蕭正義進一步說明，資金面對中國A股來說相對有利。3月中國人行出乎意料地調降存款準備率25個基本點後，4月大陸新增長期企業貨款人民幣6,670億元，相較2022年同期的人民幣2,650億元大幅增加，顯現中國人行維持適當的貨幣供給與信用貸款，政策面仍維持寬鬆格局。截至2023年5月13日止，過去一年流入中國A股市場的資金累計達到人民幣9,730億元，大陸境內資金流入在2023年尤其明顯，亦有助於資金面的升溫。

滙豐投信指出，以滬深300指數來看，目前12個月前瞻本益比約在12.3倍左右，低於過去15年平均值的14.1倍；另外，若以股價淨值比來看，目前大陸A股12個月前瞻股價淨值比約在1.6倍，也低於過去15年平均值的1.9倍，由此看來，大陸股市的評價面相對低估。

觀察中國股市的獲利成長，根據市場預估，2023年大陸A股整體企業成長將高達22.4%。其中，公用事業受惠於政策面支持新建基礎建設與持續性的再生能源計劃，成長率更高達78%；而受惠於消費復甦，非必需消費也有47.9%成長。滬深300指數的雙位數盈餘成長預估，明顯高於美股、歐股、日股。

滙豐投信進一步說明，當聯準會升息循環進入尾聲的階段，依據過往升息末期經驗，從1989年以來的5次升息循環來看，大陸中國A股在聯準會停止升息後3個月後平均上漲16%。因此，投資人投資大陸股市，不妨採取逢低布局策略，跟上大陸投資亮點。