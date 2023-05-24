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四科技巨頭為美股財報創驚喜 統一FANG+ETF飄香

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
S&P500第一季財報驚喜貢獻度最高11家企業
S&P500第一季財報驚喜貢獻度最高11家企業

近期美股第1季財報公布將迎來尾聲，路孚特（Refinitiv）5月12日統計，標普500指數成分股首季獲利年增率僅小幅衰退0.6%。已公布財報的成份股企業約占總獲利近九成，其中，獲利表現優於分析師預期的比例為77%，遠高於長期平均的66%。顯示過去在壞消息頻傳的氛圍下，市場對於企業獲利預期過度悲觀。

路孚特5月8日發表報告，指出美股首季獲利驚喜貢獻度主要來自11家企業，由四大科技巨頭領軍，包括微軟、蘋果、亞馬遜及谷歌，其餘為能源、醫療及汽車等產業龍頭股。這11家企業財報大幅擊敗市場預期，使標普五百指數成分股第一季獲利驚喜率（實際獲利成長率－財報公布當日市場對獲利成長率預估的平均值）達到7.2%，高於前四季平均的4.2%及長期平均的4.1%。

FANG+指數成分股精選十大科技巨頭，網羅多領域尖端科技。包括今年來受到市場追捧的AI技術──微軟、谷歌及META，直接受惠AI算力需求暴增的高階處理器廠商──輝達及超微半導體，還有雲端龍頭亞馬遜及串流影音霸主網飛等。在市場資金於各題材輪動時，各領域科技巨頭代表有望帶動FANG+指數表現。

日前串流影音霸主網飛宣布，近期推出的廣告訂閱方案單月活躍用戶數已接近500萬，未來營收來源將進一步擴大。新業務表現亮眼，激勵網飛股價於5月18日勁揚9.22%，搭配其他科技巨頭齊力上攻，帶動FANG+指數今年來漲幅達到53.21%，遠勝標普五百的9.32%，也高於那斯達克及費城半導體指數的21.23%及27.3%。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，網飛的廣告方案吸引價格考量族群，期盼在市場競爭加劇之際增加收入進帳，使整體營收上升。近日美國債務上限問題有望化解，也使市場投資情緒改善，美國科技巨頭表現再無顧忌，走出井噴式行情。隨著各大企業宣布進軍AI領域，AI概念有望持續發力，使科技巨頭長線投資潛力上升。

財報 標普

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