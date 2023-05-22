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首季每股淨值低於票面！這3家上市公司暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

上市公司2023年第1季財務報告每股淨值資料符合應暫停及恢復融資融券交易名單出爐，首利（1471）、台船（2208）、太空梭（2440）等三檔股票暫停融資融券，聯徳（3308）恢復融資券。

臺灣證券交易所公告如下：

一、臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報的2023年第1季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：

1.每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有三種：首利、台船、太空梭。

2.每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有一種：聯徳。

二、以上調整作業自本（112）年5月23日起實施。

融券 淨值

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