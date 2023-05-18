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外資買超台股295億元 竟是這檔金融股買最多

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（18）日延續昨日好表現，終場收16101.88點，上漲176.59點，三大法人買超420.44億元，外資買超295.83億元；經統計，開發金（2883）遭買超29,113張，為買超榜首。

外資今買超前十大依序為開發金、國泰永續高股息（00878）、國泰台灣領袖50（00922）、台積電（2330）、緯創（3231）、聯電（2303）、期街口布蘭特正2（00715L）、彰銀（2801）、廣達（2382）、元大台灣50 （0050）。

日前開發金董事會決議辦理長期資金募集案，擬以上限25億股的普通股或特別股辦理現金增資或發行海外存託憑證（GDR）模式，並可能在公募增資外採私募方式，藉由私募特別股、GDR等，以開發金今股價概估，25億股增資可籌措資金將在330億元以上。

外資今賣超前十大依序為富邦恒生國企正2（00665L）、台泥（1101）、統一（1216）、長榮海運（2603）、毅嘉（2402）、中信中國50正2（00753L）、友達（2409）、新光金（2888）、東陽（1319）、寶一（8222）。

台泥首季稅後純益達14.07億元，年增16.9%，每股純益0.2元，台泥首季獲利成長的主要動能來自能源事業，台泥近年來積極發展新能源，去年起非水泥事業占公司合併營收已達三成以上；台泥今股價開高走低，終場收37.85元，跌幅0.13%，經統計台泥遭外資賣超7,357股，為賣超第二。

台泥 外資

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