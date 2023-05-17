廣達亮反轉訊號？市場憂遭空襲 分析師看法出爐

代工大廠廣達（2382）股價連日上漲，更獲外資連續5日買超，今（17）日以100.5元開出，站穩百元關卡，對此，有投資人認為，廣達從去年60多元一路漲到百元，但近期股價持續在百元上下震盪，就算這兩天開盤都上漲，但漲幅都不多，不免擔心股價有遭空襲、爆發反轉的可能。

專家指出，回想廣達去年竟還只有6x元的價格，而現在股價已經破百元，且上周五股價甚至出現睽違已久的漲停價，相當驚人；不過其實公司近期公布的第1季財報沒有很強，且獲利季減27.9%、年減4.15%，兩個指標都呈現衰退，但股價卻連連攻上漲停，這種強勁的走勢與財報結果對不上來，無論從哪個角度來看都不太合理。

專家指出，就算公司拚命加快庫存去化的步伐，同時本身第2季出貨也大幅回溫，再加上車用跟伺服器部分大幅度成長，本業要維持穩定成長應該不難，但若只是穩穩成長的話，也無法解釋股價飆漲停的原因；他透露，自己分析股價大漲的原因，可能來自市場上一則「廣達已拿到google和蘋果的神祕大單」的傳聞。

專家建議，對這個傳聞自己認為還是先看看就好，畢竟身為價值投資者的我們不用追著題材跑，猜不到的或是不明確的就在旁邊默默地觀察，不要隨便追高、盡量有耐心、該出手時才出手、輕鬆過生活，讓情緒穩定、勝率拉高，這些才是最重要的。