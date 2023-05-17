美時下月在台上市肺癌新藥，肺癌治療成未來營收新動能

美時（1795）昨（16）日召開線上法說會，該公司第1季毛利率較去年同期大幅成長17個百分點、達到近60%的水準。美時財務長沈燁期待，第2季毛利率應可維持上一季高峰。美時下月也將引進一項肺癌新藥Zepzelca在台上市，讓肺癌藥物成為未來公司營收成長的新動能。

美時日前公布今年首季財報，營收45.2億，年增43%；毛利27.1億，年增98%，稅後淨利11.9億，年增168%。不僅稅後淨利創下史上第二高，毛利率59.85%，更較去同期大幅成長近17個百分點，營益率36.8%也超出預期，致第1季每股盈餘（EPS）4.58元。公司預期第2季毛利率應可維持首季的高檔水準。

美時第1季亞太區與亞洲以外的外銷市場營收占比各半，單一市場仍以韓國貢獻32%居冠，台灣營收年增124%、佔比上升到13%。整體亞太區營收成長三成，非亞太區則靠抗血癌藥物成長約六成。

美時已經由一家學名藥廠發展為全方位藥廠，目前在品牌藥、全新藥物（NCEs）、505(b)2藥（改良劑型新藥）及生物相似藥都有布局，目前策略是學名藥及505(b)2藥物由美時自行研發，其餘新藥、生物相似藥及品牌藥先透過授權方式取得區域銷售權，同時也會與策略夥伴共同開發。

沈燁表示，今年獲利大幅成長主因是血癌用藥Lenalidomide在美國銷售不俗，尤其Lenalidomide今年又新增了兩項劑型，4月仍有銷美的抗血癌藥物補貨需求，另日本市場也預計下半年取證，預期很快可以認列營收。戒毒癮藥物因沒有新的競爭者進入，使得出貨量季對季增加、且價格持穩，表現優於預期。

美時也表示，目前正積極布局肺癌治療市場，下個月將引進治療非小細胞肺癌的新藥Zepzelca在台上市，後續肺癌藥物將成為公司營收成長的新動能。而美時另一項肺癌學名藥已取得美國暫時性藥證許可，後續有機會獲得授權合作夥伴Sandoz的里程碑金。