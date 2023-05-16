里昂證券：台灣科技股恢復成長之路仍坎坷不平

里昂證券看台灣科技股，認為恢復成長之路仍坎坷不平，加碼景氣循環落後補漲族群（如ABF載板），也看好在需求憂慮之下獲利仍能上修的贏家，但減碼結構輸家（價格/競爭壓力上揚的5G供應商）。

里昂之前已修正對於伺服器的預測，之後又進一步將今年的智慧機/PC預測出貨量下調8%/6%（2023年全年將下滑6%/14%），以反映全球資訊科技支出放緩及中國大陸復甦疲軟。

在智慧機方面，里昂將今年全球出貨量下調8%，成為11.4億支，年減6%，明年出貨量下調11%至11.1億支，年減3%，以反映生活成本上升、更換周期延長及二手智慧機市場成長等因素造成新興市場需求走弱，中國大陸的消費者支出可能會一直減弱到下半年。

里昂分析，由於人們對科技產品廢棄物的環保意識提高，金融環境充滿挑戰，加上B2B管道增加，因此預期2023/24年翻新智慧手機出貨量將年成長11%/13%，因而稀釋新機需求3%/4%。

在台廠方面，里昂看好周期性復甦趨勢的落後族群（如ABF載板），也看好在需求擔憂下獲利及市占率都能擴大的個股（如聯詠（3034）、祥碩（5269）、譜瑞（4966）、全新（2455）），但在平均產品單價（ASP）/競爭壓力上揚的情況下對5G供應商持謹慎態度（聯發科（2454）、穩懋（3105）、華通（2313））。