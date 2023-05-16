台股一口氣收復各均線 法人三理由看後市朝萬七挺進

台股今（16）日開高走高，收在15,673.9點，上漲198.85點，一口氣收復5日、月線及季線，台積電（2330）為領軍指標，股價收在505元，到底台積電會不會再跌落500元關卡，大盤指數能否續往上攻？法人認為，在選舉、升息進入尾聲、電子股跌深可望反彈等因素下，看好台股有機會挑戰17,000，操作上可以挑選政策題材及低位階績優股布局。

台股今日以15,550.57點開出，一度衝達15,723.95點，上漲248.9點，終場收15,673.9點，上漲198.85點，漲幅1.28%，權王台積電收復500元，盤中一度衝達508元，終場收在505元，領軍大盤指數上衝，收復有生命線之稱的季線。

統計三大法人今日買超181.01億元，其中，外資買超91.98億元，但投信賣超4.59億元，自營商買超（合計）93.62億元；外資買超台積電2,405張，終止連四賣，投信賣超246張，自營商買超4,428張，合計三大法人買超台積電6,587張。

台積電再站上500元，是否穩了？會不會再回測500元關卡，證券分析師張陳浩表示，先前台積電跌破500元時就是一個買點，以目前情況來看，有築底的跡象，尤其是台股今日一根紅棒收復季線，在布局上可以朝較長線的角度來選股。

張陳浩認為，台股有機會向上挑戰17,000點，主要的考量有三點，一是從過去16年來凡是有總統選舉，都有選舉行情可期，沒有一次例外，第二是，升息已近尾聲現在要觀察的是何時開始降息，第三則是電子股從高點下跌幾乎已是腰斬，已開始有復甦的跡象。

張陳浩強調，如果台股上17,000點，台積電若跌破500元，應該往下買進布局；因此，目前在第1季財報及4月營收都已公布下，可以尋找低位階，且首季比去年同期相比谷底已過，同時比去年第4季成長的個股，例如跌深的IC設計股、第三代半導體、矽晶圓等。

張陳浩表示，政策題材股也是布局的重點，尤其是節能相關的族群，包括電動車、節能、碳排放等，跌深的軍工股、網通等，若回跌至月線以下，也可以逢低布局，還有一個政策族群就是生技股，同樣值得留意。