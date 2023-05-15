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中環首季轉盈 股價飆漲停鎖死、排隊買單超過3.3萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

中環（2323）今年第1季財報出爐，本業仍是虧損，但在轉投資業外收益的挹注下，稅後純益6.8億元，每股純益0.62元，首季轉盈，激勵今（15）日股價開高走高，飆上漲停8.51元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3.3萬張。

中環第1季營收17.31億元，營業毛利3.5億元，營業損失1.26億元，但在業外獲利挹注下，稅前淨利6.79億元，稅後純益6.8億元，每股純益0.62元。

中環首季本業仍是虧損，但業外投資獲利挹注下，首季轉虧為盈，推升股價表現，早盤以8.5元開高，股價快速拉上漲停8.51元鎖死，排隊買單超過3.3萬張。

中環強漲鎖住漲停，錸德也開高走高，以8.84元開出，一度拉升至9.3元，盤中漲幅3.53%；另一檔受到中環大漲帶動的則是吉祥全，也是開高後衝上漲停13.35元鎖死。

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