中環首季轉盈 股價飆漲停鎖死、排隊買單超過3.3萬張
中環（2323）今年第1季財報出爐，本業仍是虧損，但在轉投資業外收益的挹注下，稅後純益6.8億元，每股純益0.62元，首季轉盈，激勵今（15）日股價開高走高，飆上漲停8.51元鎖死，漲停及市價排隊買單超過3.3萬張。
中環第1季營收17.31億元，營業毛利3.5億元，營業損失1.26億元，但在業外獲利挹注下，稅前淨利6.79億元，稅後純益6.8億元，每股純益0.62元。
中環首季本業仍是虧損，但業外投資獲利挹注下，首季轉虧為盈，推升股價表現，早盤以8.5元開高，股價快速拉上漲停8.51元鎖死，排隊買單超過3.3萬張。
中環強漲鎖住漲停，錸德也開高走高，以8.84元開出，一度拉升至9.3元，盤中漲幅3.53%；另一檔受到中環大漲帶動的則是吉祥全，也是開高後衝上漲停13.35元鎖死。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言