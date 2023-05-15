OPPO終止自研晶片聯發科將受惠 兩外資看法不同調

全球第四大智慧手機品牌OPPO宣布結束自研手機晶片事業，業界看好聯發科（2454）可望成為大贏家，但兩家外資最新報告卻有不同的看法，歐系外資認為，OPPO此舉有助釐清市場對聯發科客戶自研晶片的疑慮，維持聯發科手機晶片大廠價值，重申買進評等，但美系外資卻仍重申減碼評等。

OPPO原本規劃透過旗下哲庫（ZEKU）業務打造自研手機晶片，但卻宣布結束自研手機晶片事業，未來OPPO旗下每年上億支手機搭載的主晶片都將由聯發科、高通供貨，業界看好，聯發科與OPPO合作多年，將可成為OPPO終止自研晶片後的大贏家。

到底在OPPO退出自研晶片之後，對聯發科的影響有多大？兩家外資的看法出現不同，歐系外資力挺聯發科，重申買進評等，目標價維持792元；美系外資則是保守看待，重申減碼評等，目標價維持618元。

歐系外資認為，OPPO宣布終止自研晶片業務，可能是考量成本或是技術因素，顯示出5G手機單晶片的進入門檻高，彰顯出聯發科等手機晶片大廠的價值；此外，同時也反映智慧手機市場需求的不確定性。

歐系外資表示，OPPO此舉也可釐清市場對聯發科客戶自研晶片的疑慮，重申買進評等，目標價維持792元。

美系外資表示，OPPO終止自研晶片，顯示出中國智慧手機市況不佳的情況，及手機產業毛利率的壓力，美系外資認為，聯發科跟高通仍處於5G SoC價格戰中，重申減碼評等，目標價維持618元。

聯發科今（15）日以676元開出，上漲3元，一度拉升至682元，盤中漲幅0.89%，收復月線。