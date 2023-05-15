台股520行情 有影

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股近期震盪，大盤多頭氣勢受阻，即將來臨的「520行情」是否發酵受關注。市場專家表示，統計過去七年520行情相關數據，指數漲面居高，預料本周520行情仍值得期待，主流可關注生技、軍工、AI、重電、能源等相關政策作多族群。

統計過去七年台股520行情數據，前五個交易日至520當天有四年上漲；520當天上漲有六年；也有六年是520至過後一周上漲，亦即不論520之前、當日、之後，台股多頭贏面居高。

市場專家表示，本周520行情雖有望開始起跑，但包括美國短線天期公債、上市櫃公司財報、以及「13F」報告等三變數，將是市場觀察行情強弱的關鍵重點。

第一金投顧董事長陳奕光、聯邦投信投資長吳裕良認為，觀察近期國際資金動向，美國1年期公債殖利率持續在5.8%的新高水準游走、遠高於聯邦基金利率升息1碼後的5%至5.25%。

另一方面，美國財政部在日前招標的3年期美國公債，不僅超額投標，且得標殖利率為3.7%、是自2022年9月以來的新低，帶動部分短線的投機資金進駐短線天期美債，這也造成外資近期對台股賣多買少，因此，只要指標的1年期美國公債殖利率開始再次回升、意味資金開始流出債市後，今年台股520行情依舊值得期待。

也有市場中實戶認為，520行情將屆，政策面將會積極作多股市的市場預期將更加濃厚，包括軍工、綠能、AI、資安、生技等政策加持族群可能適時表態，將帶動台股走出新局面。

法人提醒，台股盤面上相關的政策受惠股，由於過去一段期間以來，各族群以類股輪漲方式不斷強揚，維繫一定的市場人氣，本周表現能否續強，將成為攸關520行情表現強弱關鍵。

另一方面，時序邁入季中，距離包括庫存去化、五窮六絕等多事之秋的第2季開始逐漸步入尾聲，市場押寶下半年景氣將復甦的多頭買盤，也將陸續進場卡位布局，將成為台股下檔支撐的堅實後盾。

520 美國公債 台股

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