雙財報嗆辣股 多頭悍將

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股近期反映上市櫃公司財報表現偏弱與出口下滑等隱憂，多頭欲振乏力，法人認為，現階段操作宜回歸基本面，保瑞、高力、漢翔等前四月營收、季報「雙優」個股，可望逆勢突圍，扮演多頭明燈。

上市櫃公司第1季財報明（15）日全數公告完成，隨台積電、聯發科、電子五哥紛紛釋出終端需求回溫有限、能見度偏低等保守訊息，加上愈晚公布的個股表現欠佳的機率愈高，台股向上突破月線、季線後拉回，盤面個股震盪愈趨劇烈。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、元富投顧總經理鄭文賢等看法，雖然第1季財報欠佳已反映在股價上，但高通膨壓抑消費、中國大陸復甦疲弱、新產品發表延遲等因素，都為後續訂單回籠強度添增變數，目前只能邊看邊走。

台新投顧副總經理黃文清指出，美聯準會（Fed）5月再度升息1碼，金融市場反應淡定，關注焦點再度回到基本面，近期4月營收、季報陸續揭曉，數字優劣直接影響個股短線走勢，如果後續展望偏向正面，可望成為盤勢震盪時的資金避風港。

篩選前四月營收年增率逾20%，加上第1季每股稅後純益（EPS）0.5元以上，且季增率、年增率均逾一成的獲利動能強勁個股，包括保瑞、漢翔、高力、美時、駐龍、長榮航、jpp-KY、三陽工業、漢來美食等傳產股，以及漢唐、華孚、威強電等電子股。

保瑞CDMO業務與藥品銷售雙引擎持續推動營運高成長，第1季EPS達13.62元，未來將啟動新併購案擴展版圖，法人點名將成台灣製藥業的成吉思汗；另一檔美時亦為高成長、高EPS的生技股，法人看好公司成功轉型為「品牌藥學名藥和新藥併行」的市場領導者。

軍工概念股今年蔚為盤面主流組群之一，除地緣政治、美台強化防衛工業合作等題材加持外，漢翔、駐龍、jpp-KY等相關個股還有優異的獲利成績單最為後盾，法人看好後市股價仍有發揮空間。

個股 財報 漢翔

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