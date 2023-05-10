資誠攜手證交所、兆豐證券 推動泰國台商回台上市

為響應政府的新南向政策，資誠聯合會計師事務所與兆豐證券前進台商大本營泰國進行招商，並在5月9日於泰國當地舉辦「企業全球化布局新紀元，前進台灣資本市場研討會」，吸引二十餘家有意來台上市的台商與會交流。並就實地走訪泰國台商企業，剖析現階段泰國台商來台上市的優勢及契機，提供企業相關的建議作法，協助海外台商更了解台灣資本市場的獨特優勢以及上市的最新趨勢。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，根據PwC Taiwan的《2023臺灣企業領袖調查報告》，面對地緣政治衝突，有72%的臺灣企業領袖考慮調整既有的市場規模或是擴展到新市場，也有47%的臺灣企業領袖考慮重整供應鏈，來降低地緣政治風險，而位於東協的樞紐-泰國正是許多台商布局海外的熱門國家之一。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務執業會計師鄭雅慧以過去服務泰國台商的經驗分享，泰國是東協第二大經濟體，根據泰國投資委員會(BOI)表示，在2022年臺灣位居泰國外資投資(FDI)的第四大國，顯示泰國為臺商在東南亞地區重要的貿易及生產據點。鄭雅慧進一步分析，未來企業的製造地點會從集中化走向分散化，會更貼近目標市場，隨著供應鏈的調整，伴隨著而來的競爭壓力勢必會更高。泰國台商企業先天已贏在起跑點，具有當地龐大的市場利基，未來強化企業競爭力，轉型甚至併購都是企業要面臨的課題，若能解決技術及人才問題，整個企業將脫胎換骨。鄭雅慧建議泰國台商應掌握契機回臺灣上市，優化企業體質。

掌握回台上市契機 優化台商體質

臺灣證券交易所總經理簡立忠致詞表示，面對亞太資本市場密切之競合關係，臺灣證券交易所將乘勢掌握跟隨企業供應鏈轉移及經貿商機之布局規劃，積極推動新南向企業來台上市掛牌，除為資本市場注入活水外，亦可讓臺灣投資人分享泛東協地區經濟成長的果實。近幾年來，海外臺商跟隨產業脈動及受到地緣政治影響，尋找最適營運基地，觀察近期上市公司持續赴泰設立子公司及擴廠，泰國已成為台商從事汽車、印刷電路板及銅箔基板等產業的生產聚落，並為亞洲汽車製造樞紐。證交所透過實地拜訪企業，瞭解臺商經營實績及關切事項，進而提供上市諮詢服務，適時協助對接臺灣資本市場，透過募集營運資金、拓展國際知名度、持續投入研發、招募優秀人才等，進而達成強化經營體質及永續發展目標。

鄭雅慧指出，臺灣資本市場具備透明、效率的上市審查機制及多元上市管道等國際競爭優勢，每年吸引優質國內與國外KY企業上市，助益泰國臺商企業於臺灣扎根、取得資金，進而穩健發展與布局，並擴大市場規模。希望透過本次論壇專家分享，提供企業於資本市場、總體經濟、稅務治理、ESG永續發展等多面向議題觀點。資誠未來亦將持續致力於推動泰國台商進入資本市場，與企業共同創新，解決技術及人才問題並接軌國際，厚植臺灣經濟成長動能。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務泰國籍會計師副總經理張智媛(Woranath Khemasiri )在專題演講中分享，東南亞市場競爭日趨激烈，競爭者的技術更新快速，泰國將會是全球矚目的潛力市場。台商需要取得新資金及新技術以達成產業升級，且企業轉型的過程需要優秀人才。上市對企業而言，是一個吸引泰國及臺灣兩地人才、產業升級及企業轉型的重要轉折點，上市所帶來的知名度進而提升聘用人才之優勢，融合兩地人才，加上更加完善獎酬計劃之激勵，及再籌資所帶來之資金等，多管齊下，可支持公司順利招募優秀人才並一舉解決資金問題，達到企業轉型及產業升級之策略目標。

台商須重新思考全球化布局稅務管理策略、ESG永續投資關鍵議題

全球ESG浪潮興起，企業永續經營意識崛起，企業落實ESG達成永續發展已成顯學，投資人也日益重視ESG永續投資關鍵議題。張智媛於專題分享上市櫃公司ESG資訊揭露等關鍵議題，並探討永續浪潮下對泰國台商的可能影響。張智媛建議，企業如有上市規劃，宜儘早與會計師及券商討論，以及早為進入資本市場做準備。

另外，在全球經濟局勢動盪及租稅環境變遷下，企業面臨調整營運模式與策略等挑戰。張智媛表示，利害關係人愈來愈關注稅務資訊、反避稅法令不斷推陳出新等因素，稅務治理成為企業社會責任及公司治理的關鍵環節之一。

鄭雅慧建議，泰國台商進行全球化跨國布局時，應密切關注未來發展，仔細考量境外控股公司的投資策略，以適切規劃控股架構與營運架構，充分掌握公司上市契機，優化企業體質，使公司朝向永續經營目標邁進。