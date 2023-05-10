凱基全球菁英55ETF 放眼全球產業資優生

隨著美國聯準會升息派對即將散場，美股投資也迎來上漲曙光。凱基投信表示，市場預期美國聯準會今年最後一次升息會落在5月，下半年不論是否啟動降息，以歷史經驗來看，當貨幣政策緊縮告一段落後，股票投資後續表現值得期待。統計1990年以來美股共經歷5次升息循環，若在最後一次升息月份的月底進場投資，未來一年內獲得正報酬的機率達八成。

PMI指數也釋放相同訊息，凱基全球菁英55ETF（00926）預定基金經理人施政廷表示，依據歷史資料顯示，PMI指數進入復甦週期有利股市表現，而凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數受惠更加明顯。

統計2007年底以來，當PMI滑落50以下觸底反彈，美國公債平均月報酬有0.09%，美國投資等級債可以達到1.53%；相較之下S&P500月報酬平均可以來到1.56%，而凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數更可領先S&P500，繳出2.07%報酬。隨著PMI進入復甦週期，凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數表現更令人期待。

面對後疫情時代的高通膨、高利率環境，施政廷認為，股市將有別於過去幾年科技股一枝獨秀的情況，各類股輪流表現成為股市日常，各產業的報酬表現差距擴大，類股輪動現象頻繁，從過去10年間11大產業年度總報酬表現觀察，能源產業有5年墊底，另有2年由通訊墊底，醫療、REITs、公用事業則各有1年墊底；同樣的10年間，科技與能源產業分別拿下3年績效冠軍，另外4次由非核心消費、公用事業、醫療產業分居冠軍，可以看出產業輪動、分庭抗禮的市況變化。

凱基全球菁英55ETF所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，是市場上少數透過囊括全產業投資機會，結合每季調整成分股、加減碼強弱勢產業權重，為投資人解決進場時間點痛點的投資標的。施政廷進一步說明，回測凱基全球菁英55ETF所追蹤的彭博全球產業菁英55指數表現，在任何一個月份進場，持有1年，平均報酬率可繳出13%~16%的雙位數表現。

施政廷解釋，所謂的全產業布局，依據彭博11大產業分類來說，包括核心消費、醫療保健、公用事業、工業、通訊服務、房地產、原物料、金融、非核心消費、能源、資訊科技產業，藉由廣泛布局各個產業的菁英企業，就不用擔心錯過任何產業的上漲機會。施政廷舉凱基全球菁英55ETF追蹤的彭博全球產業菁英55指數為例，從11大產業中各精選5檔市值大、利潤高、賺錢效率高的優質企業，組成55檔成分股。透過產業全面布局的投資策略，對應類股輪動加速的投資環境，在追求報酬機會的同時，也能兼顧分散、避免產業過度集中。

施政廷進一步指出，現在正值企業獲利下修即將落底之際，凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，從彭博11大產業分類中，依據市值、淨利率、ROA「三高」指標，層層篩選出55檔高盈餘品質成分股，在景氣逆風時期最有機會挺過獲利下修循環考驗；一旦獲利下修落底、產業復甦反轉，彭博全球產業菁英55指數的全產業布局策略，更能全面掌握11大產業脈動與投資機會。

現在正值升息尾端效應，類股輪動加速，施政廷建議，無論市場漲跌，透過國內首檔覆蓋主要成熟國家、涵蓋所有產業的海外股票ETF，5月12日起就可參與一站購足成熟國家不同產業的成長機會。