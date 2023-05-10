多檔觀光股四月營收雙成長 好樂迪開盤即漲停
好樂迪（9943）四月營收雙成長，今日開盤且漲停75.2元，上漲6.8元、漲幅9.94%，交易量1,051張。其他漲幅超過2%以上的觀光股還有瓦城、力麗店、富驛-KY、易飛網。
好樂迪四月營收達到2.4億元，月增30.47%、年增77.75%，累計前四個月營收年增24.87％。其他四月營收雙成長的衝高股還有：瓦城四月營收達到4.6億元，月增23.77%、年增63.38%；易飛網四月營收達到1.3億元，月增26.44%、年增717.2%；新天地四月營收達到1.1億元，月增6.82%、年增117.31%。
投顧法人表示，今日盤面個股輪動加快波動大，投資人可在盤勢震盪之際，低接短打營收財報數據佳、營運展望正向股；反彈減碼股價短線漲幅已大、法人連賣股。
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