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5/9【早晨財經速解讀】利率脫鉤！聯準會 5.25% vs.市場 4.5% 誰才是對的？陸股創高進入牛市！

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周一微漲，美國公債下跌。聯準會Fed）一項貸款需求調查顯示授信出現緊縮，投資人開始評估Fed是否可能改變政策立場，也將注意力轉向本周公布的通膨數據。

道瓊工業指數下跌55.69點，跌幅0.2%，收33,618.69點；標普500指數微漲1.87點，收4,138.12點；那斯達克綜合指數漲21.50點，漲幅0.2%，至12,256.92點，已從2022年低點上漲20%，進入多頭。那斯達克這次熊市持續了143個交易日，是2008年以來最長的一次。

Fed對銀行核貸人員的意見調查顯示，授信市場略微收緊，而且企業貸款需求走弱。在該報告公布後，美元指數收復失地，對政策敏感的美國2年期債券殖利率升至4.01%。10年期公債殖利率從3.445%上升到3.518%。

「美國銀行業壓力和迫在眉睫的債務大限加劇了近期經濟衰退的風險，」摩根大通首席策略師 Marko Kolanovic表示。「如果沒有干擾性事件，我們預料美國經濟衰退將逐漸占據上風，不會為Fed今年先發制人地放鬆政策創造空間。」

不過，交換合約仍然預期Fed即將暫停升息，暗示降息最早將在7月啟動，到年底至少有兩次25個基點的降息。

區域性銀行股反彈到中午後繼無力，KBW區域性銀行指數下跌2.8%，上周五曾創下七周以來最佳單日表現。PacWest Bancorp大幅削減股息以增加資本後，一度飆升約30%，隨後漲幅縮小至3.65%。

美股在上周五反彈後，正努力尋找更明確的方向，上周五美國公布的就業數據表明勞動市場具有韌性。

Anson Funds基金經理人Moez Kassam說：「每當逢大漲，就需要更多好消息來保持市場連續上漲。」

本周的焦點將是勞工部周三公布的通膨數據。生產者物價、每周請領失業金報告和消費者信心數據都將在本周發布。

波克夏(Berkshire Hathaway)B股票上漲0.7%，此前該公司公布第1季獲利355億美元，受益於蘋果等股票上漲。

大型科技股走高提振了大盤指數。通信服務類股撑住標普500指數漲勢，Meta 和Alphabet 的股價上漲推動通信服務股指數上漲1.3%。人工智慧晶片供應商超微（AMD）和輝達（Nvidia）上漲。

此外，更多企業公布今年前幾個月的業績。泰森食品（Tyson Foods）大跌16%，因由盈轉虧。此外，Six Flags Entertainment大漲19%，此前該公司公布，盡管票價上漲，但旗下遊樂園的消費仍保持強勁。

藥品製造商康泰倫特大跌25.74%，該公司預測2023年的營收和核心利潤將會下降。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 經濟衰退 Fed 聯準會 遊樂園 波克夏

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