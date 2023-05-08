台股上漲73.5點 三大法人買超82.57億元
今（8）日台股上漲，盤中最高一度達15757.8點，權王台積電（2330）收紅，股價漲幅0.8%，大盤指數終場收15699.57點，上漲73.5點，成交量2147.91億元，三大法人買超82.57億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.91億元，投信買超13.34億元，自營商買超（合計）10.31億元，其中自營商（自行買賣）買超8.84億元，自營商（避險）買超1.46億元。
台股今收漲，台積電股價震盪，終場收504元，上漲4元，儲能概念續強，華城（1519）帶量攻上漲停，士電（1503）漲幅7.08%，兩者皆創下歷史新高；亞系外資調高ABF三雄評等及目標價，其中欣興（3037）收盤價161元，漲幅5.57%。
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