蘋概憂喜參半 蘋果第二季財報面臨挑戰 法人：逢低布局

蘋果公布第1季財報（美國會計年度為第2季），營收948億美元，季衰退19.1%、年衰退2.5%，優於市場預期，稀釋後的每股稅後純益（EPS）為1.52美元，季衰退19.5%、年衰退3.4%，優於市場預期的1.43美元。財報發布後，蘋果股價在盤後交易上漲1%。

展望第2季（美國會計年度第3季），法人機構表示，蘋果認為年減幅度將與前一季度相當，總經逆風持續使營運承壓，毛利率區間為43.5-44.5%，營業費用區間為136-138億美元，稅率16%下，分析師預估第2季營收為808億美元，季衰退19.1%、年衰退2.5%，低於市場預期的841億美元。

儘管蘋果第1季財報優於預期，然第2季營運狀況將持續承壓，且展望低於市場預期，使得短期內台灣蘋果供應鏈受惠程度尚屬有限，因此，對相關供應鏈宜採取逢低布局的策略。