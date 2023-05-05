大摩看好散熱供應鏈 奇鋐再創歷史新天價、建準衝漲停

摩根士丹利證券看好相關散熱產業供應鏈，將奇鋐（3017）由「中立」升至「優於大盤」，今日股價再創下歷史新天價183元，上漲4.2%，帶動散熱概念股建準（2421）也衝至漲停板價61.6元、上漲5.6元，雙鴻（3324）漲幅也超過4％。

伺服器平台規格升級和PC需求落底回溫將可帶動散熱產業市況，摩根士丹利證券看好相關供應鏈，將奇鋐由「中立」升至「優於大盤」，目標價由108.35元升至200元，雙鴻由「劣於大盤」升至「中立」，目標價由115元升至260元，建準維持「中立」，目標價由40元升至58元。

大摩指出，散熱產業前景已轉趨正向，今年PC需求有望觸底反彈，伺服器下半年出貨量有望逐漸增加。除此之外，市場對於人工智慧領域的大力投資將可提升散熱技術的開發及需求，使相關供應鏈在中長期發展上更想像空間。

散熱概念股：雙鴻、奇鋐、健策、建準。