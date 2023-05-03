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上市公司2023年第1季財務報告 公告申報期限及注意事項

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，截至目前為止本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為901家及77家，共計978家，2023年第1季財務報告公告申報期限：金融控股公司以外的上市公司（共964家）為2023年5月15日（星期一），金融控股公司（共14家）為2023年5月30日（星期二）。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜。

臺灣證券交易所提醒，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司的完整資訊。上傳至公開資訊觀測站的電子書，其會計師之查核報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章的文件，以與實體財務報告一致。

為提高企業國際能見度，吸引外資投資，同時提升發行公司申報效率暨降低投資人閱讀XBRL文件的障礙，自2019年第1季起正式採用Inline XBRL（簡稱iXBRL）申報。此一XBRL新格式技術的運用，將使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL的專用軟體，具有機器可讀及人可讀的優點。

這些財務報告資訊，屆時投資人可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。臺灣證券交易所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」的目標。

上市公司 電子書

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