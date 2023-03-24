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國泰台灣領袖50ETF 3月27日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，由國泰投信公司募集發行之國泰台灣領袖50ETF證券投資信託基金(00922)受益憑證，將於3月27日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，這檔ETF標的指數為MSCI台灣領袖50精選指數(MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index)，由MSCI Limited所編製及維護。該指數旨在表彰臺灣上市上櫃普通股中，具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現。該指數係自母指數MSCI台灣指數(MSCI Taiwan Index)之成分股中，以MSCI 低碳轉型分數和類別，對母指數的成分股重新加權，依權重由高至低選取排序前50名之公司，現有成分股計50檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達145檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

MSCI ETF

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