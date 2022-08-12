高息電子股帶頭衝 0056規模衝1,400億元
受惠台股反彈，台灣高股息指數近期強漲，激勵0056（0056）股價、規模齊揚，10日規模來到1,408億元（元大投信資料時間2022/8/10），再創市場里程碑。元大投信表示，觀察過去台灣高股息指數在第3季多有亮眼表現，第4季表現又優於第3季；建議想參與高股息ETF成長契機的投資人，不妨積極留意布局0056。
理柏資訊統計，0056追蹤的台灣高股息指數，在過去20年下半年多有上漲表現，以第4季的平均報酬率達到3.4%最佳，其次第3季平均有3.3% （理柏資訊資料時間2002/6/30～2022/6/30），和台股除權息及電子業旺季的表現高度連動。
今年因通膨及升息衝擊，終端需求減弱，影響部分產業面臨庫存去化的問題，不過上半年股市大跌，許多股票已經跌深，長期投資價值浮現，7月以來，國際資金轉向回補股市，帶動台灣高股息指數谷底反彈，過去一個月漲幅達雙位數（理柏資訊資料時間2022/7/6～2022/8/6）。
元大投信表示，近期地緣政治緊張升溫，一度壓抑台股上漲動能，不過隨著利空消弭，台股行情有回穩跡象，預期後市逐步回歸基本面。
近期主要上市櫃公司的財報表現有撐，搭配台股除權息如火如荼進行，豐沛的股息有望注入台股，緊接著9月蘋果將發表新機，iPhone買氣仍受期待，另外年底還有重量級電競產品進行大改款，市場不看淡電子股反彈的契機，有利高息電子股表現。
另一方面，觀察台灣高股息指數過去若在上半年連跌兩季，下半年往往反彈。台灣高股息指數近20年僅有一年出現第1季連跌至第3季的情況，顯示行情連跌後，可留意參與反彈的機會。
0056與台股電子股的表現高度連動，隨著短線電子股跌深，0056目前成分股的加權平均股息率近9%，同時具有配息吸引力，反映在0056近期資金持續湧入，加上行情反彈，ETF規模迭創新高。
元大投信表示，台股基本面預期正向發展，提供股市下檔支撐，建議想參與0056的投資人，不必然要等除息，隨時進行布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言