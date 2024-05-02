報稅季首日手機申報占54% 總計44.5萬戶完成

報稅季開跑，截至昨（1）日下午5時已約44.5萬戶完成申報，其中54%採手機報稅。財政部次長李慶華表示，今年報稅有調高基本生活費、下修成年年齡、調高伙食費免稅額等三大新制，鼓勵民眾多用手機報稅，省時又便利。

李慶華昨日赴台北國稅局視察臨櫃報稅情形，由於適逢勞動節，許多民眾休假，各分局稽徵所人潮不少，許多人臨櫃查調所得或申報。

李慶華指出，今年綜所稅申報有三大新制，包括每人基本生活費調高至20.2萬元；伙食費免列入員工薪資所得額度，每人每月調增至3,000元；另外民法成年年齡下修為18歲，去年剛滿18歲者（2005年出生），今年報稅除可被申報扶養，也可選擇獨立申報。

報稅首日申報情況

財政部推動手機報稅，近年愈來愈普及，李慶華表示，報稅系統在1日凌晨上線後，昨日上午立即有11萬戶完成手機或網路申報。

截至昨日下午5時，已有44.5萬戶完成綜所稅申報，採用手機完成報稅者有24.2萬戶、占54％；線上版報稅則有13.6萬戶、占31％；離線版則有6.7萬戶、占15％。

今年手機與網路報稅運作順暢，李慶華透露仍會持續精進。她表示，今年適用的查調資料稅額估算表是第一階段的服務，明年希望估算表可直接取代稅額試算，也就是會將兩系統完全結合，目前估算表只能下載看、不能修改，未來將改為可直接編修稅額試算。不過不諳網路的民眾也不必擔心，同樣會維持寄送紙本服務。

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