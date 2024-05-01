貧富差距擴大 立委籲應檢討稅制
「對資本所得的課稅太少，對薪資課稅太重！」國民黨立委王鴻薇1日於立院質詢，貧富差距持續擴大，學者檢討可以從「社福」與「稅制」來改善，尤其是資本所得課稅過低的狀況。國發會副主委施克和回應說，資本利得在交易或持有上面，確實有討論的空間。
貧戶多金融負債
主計總處時隔30年首次發布家庭財富分配統計，貧富差距從16.8倍擴大至66.9倍，主計總處主計長朱澤民表示，調查發現，財富最低的20％家庭，金融負債相當高，理財應更加謹慎。
王鴻薇指出，數據指出，絕大部分家庭都在財富金字塔底層，7成家庭未達到平均數1638萬元，前20%家庭財富平均高達5133萬、後20%家庭卻僅有77萬元，主計長對此數字有沒有非常驚訝？朱澤民回應表示，「沒有驚訝」，因為最後1%家庭的財富在美國與德國都是負的。
檢討資本所得的稅制
王鴻薇也向財政部次長阮清華提問說，許多學者分析，貧富差距加大的成果，主要是稅制的問題，你同意嗎？阮清華回應表示，財富分配不均雖然有擴大，但就納稅而言，還是高所得在繳稅，如綜所稅稅率40%的民眾，僅0.86%，但他們繳的稅將近總體的45%。
王鴻薇接著提問，稅額有7成來自於薪資所得，有學者認為，要弭平貧富差距，主要有兩種手段「稅制」與「社會福利」，但在稅制上，對資本所得的課稅太少，對薪資課稅太重，盼稅制能有所檢討，還有什麼手段？
國發會副主委施克和回應表示，除了在社福與租稅政策進行調整之外，所得結構包括營利所得、資本所得與薪資所得，學界討論的過程中，資本利得在交易或持有上面，確實有討論的空間。
實質薪資負成長
民眾黨立委黃珊珊指出，大學畢業的社會新鮮人約23%都領基本工資，大學生薪資中位數為3萬元，實質薪資更連續三年出現負成長。勞動部次長許傳盛表示，政府一直鼓勵青年加值計畫，鼓勵考證照等。黃珊珊說，大家希望看到實質薪資上漲，「未來薪資有無可能調漲3%」。許傳盛說，會考量到物價、薪資等狀況，進行審議。
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