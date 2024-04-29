新聞中的法律／在美稅務申報 留意5471表格

美國稅法規定多如牛毛，對美國稅務居民而言，每年度不只須申報所得稅，金融資產資訊也須詳細揭露。尤其持有美國境外公司股權者，更不可不慎。

簡言之，美國稅務居民須注意是否有申報「5471表格」義務。5471表格主要用來揭露美國稅務居民持有境外公司股權相關資訊，具以下身分者須留意是否有申報義務。

第一，擔任美國境外公司董事或經理人，且該公司在當年度有美國稅務居民取得股權，使其持股上升到10%以上，或取得額外10%以上股權。

第二，美國稅務居民在當年度取得美國境外公司股權，使其持股上升到10%以上，或取得額外10%以上股權。

第三，美國稅務居民在當年度處分美國境外公司股權，致原股權降至小於10%。

第四，原本持有10%以上美國境外公司股權，並轉換身分為美國稅務居民。

第五，美國稅務居民在當年度持有美國境外公司超過50%之股權。

第六，美國稅務居民在當年度持有一間受控境外公司（簡稱CFC公司） 10%以上股權。

須注意的是，上述所稱「股權」是指股權價值或投票權，其中一項符合即有申報義務。計算持股比例時，不僅須計入直接及間接持股，如一家人皆為美國稅務居民，則持股比例須視情況合併計算。另外，CFC公司指的是所有持股10%以上的美國稅務居民，持股加總後超過50%。

符合上述條件者所須揭露的資訊，會依據該美國稅務居民所持有的股權比例多寡而有所不同。

若持股50%以下，且非持股CFC公司的情況，主要須申報持股狀況及公司財報。雖相較其他美國稅表格而言已稍顯繁瑣，不過對該股東而言僅為資訊申報，並無直接稅負影響。

在持股超過50%，或持股CFC公司的情況下，更須另依公司財報設算股東須認列的擬制所得。相關計算不僅龐雜，公司之所得類型、盈虧，甚至資產之組成，皆可能影響股東的個人所得稅負。

從修法歷程來看，於川普稅改後，5471表格的複雜程度大幅提升，尤其在持股超過50%或持股CFC公司的情況下更為明顯，最大變革便是新增了境外無形資產所得的計算與認列規定。

2021報稅季時，美國稅局更新增了「附表Q」及「附表R」，要求申報者提供更細節資訊。附表Q主要用於拆分CFC公司所得及費用細項，並將公司所得分群分類，以利稅局更深入了解CFC公司各類所得、費用及海外稅款狀況；附表R則主要用於申報公司的盈餘分配細節，並要求申報者須區分該筆分配是否先前已繳過稅。

綜觀5471表格近年修訂趨勢，關於境外公司申報，美國稅局要求揭露公司資訊愈來愈詳細，申報者稅務遵循成本也愈來愈高。總結而言，5471表格本就複雜，故若檢視自身持股後，可能符合前述情況者，宜諮詢美國稅務專家建議，才能避免因不熟悉規定而有漏未申報或計算錯誤情形。（本文由安侯法律事務所主持律師兼所長卓家立口述，記者翁至威整理）

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