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花蓮地震 財部主動調減逾萬家小規模營業人稅額

中央社／ 台北26日電

花蓮外海4月3日發生芮氏規模7.2地震，全台有感且餘震不斷，財政部北區國稅局今天表示，將主動調減花蓮地區約1.2萬家小規模營業人（查定課徵營業人）的查定銷售額及營業稅額。

所謂小規模營業人，指每月平均銷售額未達新台幣20萬元，而按查定課徵營業稅的營業人。

北區國稅局說明，觀光相關產業是花蓮地區重要經濟命脈，因4月3日強震造成花蓮縣部分房屋毀損、蘇花公路中斷，多處觀光景點封閉，嚴重影響店家營業情形。

北區國稅局表示，為減輕營業人的營業稅負擔，將依「營業稅特種稅額查定辦法」規定，主動調減轄內花蓮地區查定課徵營業人查定銷售額及營業稅額，預估1.2萬家營業人適用。

北區國稅局指出，除花蓮地區外，其它地區查定課徵營業稅營業人，若因此次花蓮強震而無法營業，致影響查定銷售額者，亦可向國稅局申請扣除未營業日數之查定銷售額及營業稅額，並至財政部北區國稅局網站「0403花蓮地區震災租稅協助專區」查詢相關資訊及線上申請減徵營業稅，或直接檢附相關證明文件向所轄國稅局洽辦。

國稅局 營業稅

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