關鍵字廣告踩紅線 公平會開罰訂房網
公平會昨（25）日表示，兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com在關鍵字廣告中，將競爭同業名稱作為標題，與自身網址並列呈現，構成榨取他人努力成果，已踩《公平交易法》紅線，分別各處100萬元罰鍰。
Agoda在2021年11月6日至2022年12月9日間，在Bing及Yahoo平台使用競爭對手四方通行旅行社的名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，導致民眾搜尋「四方通行旅行社」等關鍵字時，會出現標題為「四方通行相關優惠」、但嵌入Agoda網址的關鍵字廣告，點擊後即導向Agoda網站。
公平會解釋，上述行為易使民眾誤以為Agoda與競爭對手四方通行旅行社屬同一來源或關係企業，原本想搜尋四方通行的民眾，會被廣告標題混淆或被吸引而點擊，導向Agoda網站，進而減少四方通行旅行社接觸線上潛在客戶的機會。
Booking.com於2018年7月至2022年12月期間，在Google平台使用四方通行旅行社的事業名稱刊登關鍵字廣告，並開啟「關鍵字插入」功能，當民眾在Google以「四方通行」為關鍵字搜尋時，會出現標題為「四方通行-眾多部落客一致推薦」，但嵌入Booking.com網址的關鍵字廣告，點擊該廣告即導向Booking.com網站。
截稿時間為止，Booking.com尚未回應。
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