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利多加持 再生醫療概念股拉砲
行政院院會昨（25）日通過「再生醫療雙法」草案，希望儘快通過立法院審議，預期未來若法案順利獲立法院三讀並實施，相關族群可望受惠，包括長聖（6712）、向榮、訊聯、台寶生醫、三顧、樂迦再生、艾萬霖、宣捷、沛爾、慧智、路迦、國璽等營運都會加分。
行政院通過再生醫療雙法草案的政策利多消息傳出後，相關概念股均開出慶祝行情，包括訊聯及其子公司訊聯基因、慧智、三顧等公司相繼開出漲停，長聖、向榮等公司股價也在昨日接近午盤時衝高，再生醫療概念股呈欣欣向榮表現。
國內目前投入再生醫療的公司中，三顧及向榮兩公司已有細胞新藥進入三期臨床，訊聯的臍帶間質幹細胞新藥、沛爾的CAR-T也有各自的項目已進入二期臨床，艾萬霖等各家業者發展的外泌體新藥，也因被列為細胞衍生物而符合該項法案。
「再生醫療雙法」歷經多年審議，尤其去年上半年在立法院三讀前功敗垂成後，讓期盼多時的細胞治療業者大感失望。尤其多家生醫廠商研發中的細胞新藥已陸續在臨床一、二期階段展開，各家業者都希望政府能訂出明確的法規，不僅有助於建立台灣的友善環境，更能促成台灣加速與國際接軌。
樂迦再生董事長何弘能就曾表示，再生醫療雙法無法上路，將影響台灣生醫產業的國際競爭力。
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