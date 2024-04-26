聽新聞
test
0:00 / 0:00
報稅眉角報你知／民眾國外收入不屬於查調所得範圍 國稅局提醒應主動申報
民眾報稅時常忽略海外所得，財政部南區國稅局提醒，由於海外所得不屬於查調所得範圍，民眾必須主動申報，提醒納稅人若有投資海外基金等，不管是否有收到金融機構通知，都要主動、確實申報。
南區國稅局表示，每一申報戶全年海外所得達100萬元者，必須在申報綜所稅時，全數併計個人基本所得額，當個人基本所得額超過670萬元時就要計算、申報及繳納基本稅額，也就是所謂的最低稅負制。
國稅局舉例，郭先生2021年有國內營利及薪資所得合計80萬元，另有海外營利所得510萬元、利息90萬元、財產交易所得210萬元，郭先生報稅時，僅從網路申報系統下載所得及扣除額資料，導致漏報海外所得810萬元，遭國稅局補稅、處罰。
另外也常有民眾不清楚，來自中國大陸的所得怎麼課稅？依據兩岸人民關係條例，大陸來源所得應併入台灣所得，合併課徵綜所稅，而非併入海外所得。
官員指出，民眾若向國內金融機構申購海外基金，通常會收到金融機構郵件通知、對帳單等資料，納稅人可留意，若未收到相關通知單，應主動向往來銀行詢問，以免漏報。
另外也要留意，各種海外所得不能跨類別盈虧互抵，例如海外財產交易損失，就只能用來扣除海外財產交易所得，不能與海外利息所得、營利所得互抵。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言