報稅眉角報你知／民眾國外收入不屬於查調所得範圍 國稅局提醒應主動申報

民眾報稅時常忽略海外所得，財政部南區國稅局提醒，由於海外所得不屬於查調所得範圍，民眾必須主動申報，提醒納稅人若有投資海外基金等，不管是否有收到金融機構通知，都要主動、確實申報。

南區國稅局表示，每一申報戶全年海外所得達100萬元者，必須在申報綜所稅時，全數併計個人基本所得額，當個人基本所得額超過670萬元時就要計算、申報及繳納基本稅額，也就是所謂的最低稅負制。

國稅局舉例，郭先生2021年有國內營利及薪資所得合計80萬元，另有海外營利所得510萬元、利息90萬元、財產交易所得210萬元，郭先生報稅時，僅從網路申報系統下載所得及扣除額資料，導致漏報海外所得810萬元，遭國稅局補稅、處罰。

另外也常有民眾不清楚，來自中國大陸的所得怎麼課稅？依據兩岸人民關係條例，大陸來源所得應併入台灣所得，合併課徵綜所稅，而非併入海外所得。

官員指出，民眾若向國內金融機構申購海外基金，通常會收到金融機構郵件通知、對帳單等資料，納稅人可留意，若未收到相關通知單，應主動向往來銀行詢問，以免漏報。

另外也要留意，各種海外所得不能跨類別盈虧互抵，例如海外財產交易損失，就只能用來扣除海外財產交易所得，不能與海外利息所得、營利所得互抵。

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