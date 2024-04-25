快訊

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

軍備結合AI無敵？美最先進科技 為何在俄烏戰踢鐵板

涉賭博、地下匯兌洗錢217億…八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 戴電子腳鐐監控行蹤

牌照稅繳納期間4月30日到期！納稅人請記得如期繳納

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
新北市稅捐稽徵處提醒，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期。聯合報系資料照
新北市稅捐稽徵處提醒，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期。聯合報系資料照

新北市政府稅捐稽徵處表示，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期，尚未繳稅之納稅人請記得如期繳納。逾期繳納者，每逾3日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；如逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將依法移送強制執行。

稅捐稽徵處提醒，至便利商店或以自動櫃員機、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶等方式繳稅，僅開放至繳納期間屆滿後3日，即5月3日止。不過5月1日至5月3日繳納，雖不加徵滯納金，仍屬逾期繳納案件。

稅捐處進一步說明，納稅義務人如未收到或遺失繳款書，除可向該處申請補發稅單外，也可於5月3日前利用車牌號碼及身分證字號／統一編號或自然人／工商／金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證（TW FidO），至地方稅網路申報作業網站，登入使用牌照稅線上查繳稅系統直接查繳稅款

另稅額3萬元以下者，可於5月3日以前，至四大超商多媒體資訊機（驗證方式同線上查繳稅，金融憑證除外），列印繳納單後，直接至便利商店櫃檯繳納。

稅捐處補充說明，逾期繳納應加徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構繳納外，於5月30日前，可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳納，但歸戶案件不適用。

信用卡 儲蓄 牌照稅 稅款

延伸閱讀

刷卡繳稅 各大銀行優惠大車拚

買泰達幣沒投資先賺美金25萬？高雄婦信了 還要提180萬付稅款

報稅眉角報你知／個人出售自用小客車 免稅

穿越到了異世界！歐風城堡和便利商店同框入境 網不敢置信：這是日本？

相關新聞

報稅眉角報你知／綜所稅申報 避開七NG樣態

5月報稅季來臨，國稅局、會計師提醒綜所稅納稅人，個人無論在列報扶養、各項扣除額等方面均應留意申報細節，以免因一時疏忽而遭...

報稅眉角報你知／18~20歲子女 申報有訣竅

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊會計師王瑞鴻表示，若家中子女在2023年時，介於18歲至20歲，將因民法下修成年年齡，面對...

報稅眉角報你知／營所稅報繳 別漏掉外國證券

報稅季將開跑，企業申報營所稅時，應留意三大常見錯誤，在營利事業所得、租稅協定等方面，務必多加留意，避免申報錯誤遭補稅。

避免房東超收電費 擬修正定型化契約

為避免房東賺電費價差，內政部昨（24）日預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過「當期每度平均電價」，房東每期收取的...

影／末期囤房稅1.0版房屋稅5月1日開徵 七月後實施囤房稅2.0版

今年房屋稅將於5月1日開徵，繳納期限至5月31日，財政部賦稅署呼籲納稅義務人於期限內繳納。台北市稅捐稽徵處長倪永祖表示，...

房屋稅5月開徵 六都桃園增2.48萬件最多

今（113）年期房屋稅於5月開徵，財政部統計，全國房屋稅開徵件數總計944.65 萬件，稅額911.17 億元，較112...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。