牌照稅繳納期間4月30日到期！納稅人請記得如期繳納
新北市政府稅捐稽徵處表示，今年使用牌照稅繳納期間將於4月30日到期，尚未繳稅之納稅人請記得如期繳納。逾期繳納者，每逾3日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；如逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將依法移送強制執行。
稅捐稽徵處提醒，至便利商店或以自動櫃員機、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、信用卡、電子支付帳戶等方式繳稅，僅開放至繳納期間屆滿後3日，即5月3日止。不過5月1日至5月3日繳納，雖不加徵滯納金，仍屬逾期繳納案件。
稅捐處進一步說明，納稅義務人如未收到或遺失繳款書，除可向該處申請補發稅單外，也可於5月3日前利用車牌號碼及身分證字號／統一編號或自然人／工商／金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證（TW FidO），至地方稅網路申報作業網站，登入使用牌照稅線上查繳稅系統直接查繳稅款。
另稅額3萬元以下者，可於5月3日以前，至四大超商多媒體資訊機（驗證方式同線上查繳稅，金融憑證除外），列印繳納單後，直接至便利商店櫃檯繳納。
稅捐處補充說明，逾期繳納應加徵滯納金案件，除可至代收稅款金融機構繳納外，於5月30日前，可透過網路繳稅服務網站以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳納，但歸戶案件不適用。
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