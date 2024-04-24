房屋稅5月開徵 六都桃園增2.48萬件最多

今（113）年期房屋稅於5月開徵，財政部統計，全國房屋稅開徵件數總計944.65 萬件，稅額911.17 億元，較112年期開徵件數929.18萬件及稅額869.97億元，增加15.47萬件，成長1.66％及41.2億元(成長4.74％)。

六都房屋稅開徵稅額占全國總開徵稅額比率近8成，與112年期比較，件數增加最多為桃園市，增加2.48萬件，成長2.52％。其次為新北市2.46萬件，又以淡水件數最多，第三是台中市的2.36萬件，以北屯區最多。

財政部表示，依房屋稅條例第5條規定，非自住之住家用房屋法定稅率為1.5％~3.6％，各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率；另供營業、私人醫院、診所或自由職業事務所使用房屋法定稅率為 3％~5％；供人民團體等非營業使用房屋法定稅率為 1.5％~2.5％；房屋供自住或公益出租使用，則按 1.2%課徵。

財政部進一步說明，113年期房屋稅課稅所屬期間為112年7月1日至113年6月30日。全國自住用房屋件數721.51萬件、稅額約337.35億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為76.38％、37.02％；非自住住家用房屋件數 74.76萬件、稅額為92.56億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為 7.91％、10.16％。

另公益出租使用房屋件數約15萬件、稅額約4.66億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為1.59％、0.51％；人民團體等非住家非營業用、營業用及私人醫院、診所、自由職業事務所房屋件數合計 133.38 萬件、稅額 476.6億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為 14.12％、52.31％。

其中新北市及澎湖縣2個縣市，分別自112年7月1日及同年9月1日起非自住住家用房屋採差別稅率，據統計受影響約有7.49 萬件，稅額增加約4.44億元。

財政部提醒，請納稅義務人於期限內繳納，逾期繳納者，每逾3日按滯納數額加徵1％滯納金（最高加徵10％），請納稅義務人留意繳納期限。為利納稅義務人繳納稅款，財政部也提供多元化繳稅管道。

商品推薦