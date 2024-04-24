報稅眉角報你知／綠色支出 減碳又減稅
企業為了因應淨零排放，而投入減碳或節能等相關綠色投資，也有機會減稅。安永稅務服務部執業會計師楊建華表示，企業可以檢視去年投資情況，多加利用所得稅等相關租稅優惠，幫助公司節能減碳又減稅。
楊建華表示，依《產業創新條例》規定，企業若進行各項減碳活動而投資在研發方面的支出，若符合相關條件可申請抵稅，抵減方式可以二擇一。
一種是公司可在支出金額15％內抵減當年營所稅，另一種是以支出10％限度內自當年度起三年內抵減各年營所稅，並以不超過應納營所稅30％為限。
至於公司進行各項減碳活動而購置相關設備，若符合產創條例規定的智慧機械，楊建華指出，金額併同其他設備投資達到100萬元以上、10億元以下，可選擇包括在支出金額5％限度內抵減當年度應納營所稅，或在支出金額3％限度內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅。並以不超過應納營所稅30％為限。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」
▪ 她上網問高雄預售屋推薦建案 網見職業歪樓羨喊「想辭職」
▪ 統帥27年樓都歪了 為何百年古蹟安然無恙？
▪ 房價鬆動了？全台首季價格下探兩年多新低
▪ 北市額滿國中出爐、房價一次看 這裡5字頭最友善
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言