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報稅眉角報你知／綠色支出 減碳又減稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

企業為了因應淨零排放，而投入減碳或節能等相關綠色投資，也有機會減稅。安永稅務服務部執業會計師楊建華表示，企業可以檢視去年投資情況，多加利用所得稅等相關租稅優惠，幫助公司節能減碳又減稅。

楊建華表示，依《產業創新條例》規定，企業若進行各項減碳活動而投資在研發方面的支出，若符合相關條件可申請抵稅，抵減方式可以二擇一。

一種是公司可在支出金額15％內抵減當年營所稅，另一種是以支出10％限度內自當年度起三年內抵減各年營所稅，並以不超過應納營所稅30％為限。

至於公司進行各項減碳活動而購置相關設備，若符合產創條例規定的智慧機械，楊建華指出，金額併同其他設備投資達到100萬元以上、10億元以下，可選擇包括在支出金額5％限度內抵減當年度應納營所稅，或在支出金額3％限度內，自當年度起三年內抵減各年度應納營所稅。並以不超過應納營所稅30％為限。

減碳 營所稅

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