2023年稅務數位轉型趨勢調查 勤業眾信彙整四大趨勢

Deloitte Global日前公布《2023年稅務數位轉型趨勢調查》，調查顯示大型跨國企業持續進行數位化，並透過AI加速相關進程，報告更建議企業將稅務需求納入企業數位轉型時之必要考量。勤業眾信彙整出四大稅務數位轉型趨勢，為企業提供最新的觀點分析與建議。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務科技負責人楊淑芳副總經理表示，除影響規模較大企業的第二支柱（Pillar II） 規定已於今年上路，數位時代的增值稅 （ViDA） 規則、電子報告及電子發票等新稅制為更多跨國企業跨境營運及定價時帶來新挑戰。

根據Deloitte Global趨勢調查指出，在近幾年新稅務法規及數位化的影響下，企業透過人工收集、檢查資料及進行版本控管的做法緩不濟急，對稅務作業自動化的要求與依賴更為急迫。資料輸入、校驗及清理的自動化可節省稅務人員時間並降低合規風險。為了提供符合現今稅務治理環境所需的工作平台，企業更廣泛的採用稅務科技或客製化現有ERP系統，釐清系統調整的關鍵，同時透過相關部門的參與取得整體預算，並制定完善的系統建置與維護計畫。

一、客製化ERP系統以實現全球稅務合規需求

稅務合規是稅務部門的首要任務。為了第二支柱的合規或計算全球應納稅額，稅務部門需要準確、整合且即時的數據。為此，企業進年不斷地客製、調整其ERP系統以因應稅法變化及資料要求。除了確保稅務合規，亦會依據不同稅務管轄區的稅法變動建立管理模型，支援稅務分析及提高決策的洞察力。

二、自行投資稅務科技或外包

由於難以確認數位轉型投資所能帶來的價值與回報，在近幾年稅務監管變動下，企業多方權衡如何開發、購買、維護和更換相關系統，或藉由外包服務以獲得需要的技術。根據受訪者回饋，透過外包服務，企業不需要內部自行開發而產生重大資本支出，或因應法令變動而不斷地調整系統，外包策略讓稅務部門可以較迅速、輕鬆取得當前最新的科技和專業知識。

三、規畫整體數位化策略與預算

有別於早年稅務部自行掌控其系統預算與策略，隨著稅務申報時應收集公司之資訊更加全面，稅務數位化需求現已逐漸整併至財務或IT控管的整體策略與預算中。

亞洲企業雖然對於透過ERP客製和共同平台來解決所有管轄區稅務問題較缺乏經驗，但是由於資料管理和IT應用之於稅務的重要性提升，加上亞洲自身科技發展是強項，加速亞洲企業的稅務數位化變革。

四、如何規劃系統建置及維護

報告中也建議，稅務領導人應先取得預算以了解目前可以運用的技術並釐清未來需求，並規畫階段性實施藍圖，決定自行建置或購買所需之稅務科技。在這個過程中，企業應全面了解稅務部門現行營運模式，評估如何提高作業速度和準確性，使稅務人員從瑣碎、複雜的申報活動抽離、將更多時間投入更具策略性及價值的商業決策活動。無論自行建置新系統，該份研究同時揭露，稅務部門未來三到五年會在部門內編制最需要的數據分析、數據洞察力和數據管理等IT技能的人才。

綜上所述，數據管理將成為全球稅務改革的關鍵技能。由於稅務科技範圍廣泛，稅務領導人必須考量需要的技術、系統的連結、科技的變化速度以及既有系統的更新。勤業眾信預期，生成式AI將結合更廣泛的AI和數據分析技術，在稅務領域之運用產生更明確的效益，包括功能性將更廣泛、重要性提高、部署成本降低等，進而成為稅務領域的主要科技，同時也有助於彰顯稅務科技策略及對稅務資料建構重視的必要性。

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