蕭美琴申請自用酒通關案 莊翠雲：沒有任何特權
副總統當選人蕭美琴奉調返國申請「自用」酒類通關案，今日立法院財委會上立委要求財政部要說清楚。財政部長莊翠雲表示，112年有55位駐外人員回國也都依相關規定辦理，「沒有任何不同」、也沒有任何特權。
網站爆料稱蕭美琴透過外交部施壓關務署免私酒查驗，財政部21日透過新聞稿說明，蕭美琴奉調返國申請「自用」酒品通關，經審核符合相關規定，因此依法同意免取具菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗。
財政部也強調，未來於申報進口時，除1公升免稅外，超過部分均應依法課稅。但經基隆關查證，目前尚無以蕭美琴為進口人報運進口的案件。而外交部則聲明「針對媒體及網站稱有在暗網兜售之疑似相關文件事，鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意」。
莊翠雲答詢時說，酒類回來超過1公升都要課稅，不管關稅、菸酒稅以及營業稅都要課徵；政府派駐到國外人員如蕭大使奉調回國，所攜帶的自用物品，通關依照相關辦法規定，所有駐外人員任調回國都是適用相關程序跟規定。
立委詢問3月15日外交部函給財政部與財政部回函兩針對駐美前大使蕭美琴奉調返國申請「自用」酒品通關事情公文真假？莊翠雲回應，有這兩份公文。並強調，「沒有特權」、「不是走私」。
莊翠雲說，攜帶是自用及酒類不需申請進口酒類許可執照與衛生查驗。外交部行文也有附清單，內容為23瓶、15.1公升。她重申，稅的部分，超過1公升還是要課稅；進口到海關時，海關也是會依照相關查驗辦理。
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