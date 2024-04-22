網傳蕭美琴私酒返台免查驗 財部：沒有特權

副總統當選人、前駐美國代表大使蕭美琴奉調返國海運自用物品通關遭爆料施壓外交部與財政部。外交部21日稱「網路文件來源可疑」，但財政部長莊翠雲22日表示，確實有那份公文，但沒有特權的情況，一切合法。

社群網站爆料稱蕭美琴透過外交部施壓關務署免私酒查驗，外交部21日發出聲明強調「針對媒體及網站稱有在暗網兜售之疑似相關文件事，鑒於網路所稱文件來源可疑，並涉及境外變造、偽造與操弄認知作戰的惡意」，將與相關機關協調調查。

莊翠雲22日出席立法院財政委員會審查「娛樂稅法修正草案」，但朝野立委都相當關心蕭美琴遭網路爆料疑似外交部發文施壓關務署與海關的事件。

莊翠雲表示，有關酒類輸入超過1公升都要課稅，不論是關稅、菸酒稅或營業稅，且所有駐外人員都適用「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」。也就是，蕭美琴帶回的自用酒在5公升以內可以不用進口業者許可執照，也可以不用酒類進口業者許可執照與酒類衛生查驗。但目前基隆關目前還沒收到報運進口。

由於外交部質疑網路文件的來源、甚至可能涉及境外變造或偽造，朝野立委都關心該公文是否為真？莊翠雲證實，確實有那一份公文，她也強調，去年就有55位駐外人員回國也是採取同樣情形辦理，並沒有不同，這「沒有任何特權」，完全依照相關規定辦理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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