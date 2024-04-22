快訊

大雷雨要來了！今高溫上看38度 明起滯留鋒南北徘徊慎防致災劇烈天氣

求生欲爆棚！男攀鳳凰山墜谷困10天 1舉動機智自救

【專家之眼】台灣綜所稅率分5級，為何德國999級？

聯合報／ 劉明德／前四川大學副教授
相對窮人則相對少繳稅；相同給付能力者，應負擔相同稅捐。但是，我們的所得稅法，不是這樣設計的，長期以來，大部分台灣人都深受稅法上不公平的對待。圖／聯合報系資料照片
相對窮人則相對少繳稅；相同給付能力者，應負擔相同稅捐。但是，我們的所得稅法，不是這樣設計的，長期以來，大部分台灣人都深受稅法上不公平的對待。圖／聯合報系資料照片

基於憲法上的比例原則，相對富人應相對多繳稅，相對窮人則相對少繳稅；相同給付能力者，應負擔相同稅捐。但是，我們的所得稅法，不是這樣設計的，大大違背比例原則，長期以來，大部分台灣人都深受稅法上不公平的對待，怎麼說呢？

根據台灣的所得稅法第 5 條，綜合所得稅課稅級距及累進稅率如下：所得淨額在56萬元以下，適用稅率5％；超過56萬元，未達126萬的部份，適用12％稅率；超過126萬，未達252萬的部份，適用20％的稅率；超過252萬，未達472萬的部份，適用30％稅率；超過472萬的部份，適用40％的稅率。換言之，台灣的所得稅率只分成5％、12％、20％、30％、40％5個級距。

大概很少人對財政部的這種稅率設計提出攸關公平性的質疑，這篇文章可能是第一個。到底課稅級距越多越公平還是越少越公平？級距少是加重了還是減輕了納稅人的稅負？級距越多，是否就意味著計稅就越繁瑣，因而違背租稅節約原則？以下就用實際的例子來說明。

某甲淨所得127萬元台幣，某乙250萬，兩者淨所得相差123萬，卻適用同樣20％稅率，公平嗎？再舉一個例子，某丙所得淨額252萬整，稅率適用20％，某丁253萬，相差不過1萬，卻適用30％稅率，這公平嗎？

接下來，我們來看一看德國政府是怎麼解決這個問題的。德國的個人所得稅徵收規定於德國所得稅法第32a條。稅額的計算，根據年淨所得劃分成5個稅區(Tarifzone)。第一區是免稅區，也就是年淨所得低於11604歐元（2024年的標準）以下者，免繳所得稅；第二區，年淨所得在11605- 17005歐元之間，適用14% - 23.97％的累進稅率；第三稅區，年淨所得在17006- 66760歐元之間，適用23.97％ - 42%的累進稅率；第四區，淨所得在66761- 277825歐元之間，適用42％的單一稅率；第五區，年淨所得超過277826歐元，適用45％的單一稅率。

可能有人注意到，德國第二區、第三區的稅率並不像台灣是固定值，例如20％、30％，而是一個區間：14% - 23.97％、23.97％ - 42%，為什麼這麼做？就是要達到比例上的公平，為了避免上述某甲和某乙所得差距123萬，卻適用同樣20％稅率這種很不公平的現象。若按照德國的算法，那麼，某甲的適用稅率絕不會是20％，而可能是12.3014％。如果某甲的稅率不是20％，而是12.3014％，那麼，某甲不就每年都可省下一筆不少的錢了嗎？而且，也更公平，不是嗎？

那麼，一個德國納稅人的最高邊際稅率（精確到小數點後面第四位）又是怎麼算出來的呢？它有一個數學方程式，例如第三區的公式就是(181,19 • z + 2 397) • z + 1 025,38。因此，大部分的人，也就是扣除掉不用繳稅以及稅率42％以上的那些人，他們的最高邊際稅率(Grenzsteuersatz)都是不一樣的。因此，德國所得稅稅率究竟有多少級距？德國財政部每年都要出版一本1078頁厚的冊子，（扣除封面頁）每一頁有240筆淨所得以及相應的繳稅額，寫得清清楚楚的，所以，你說，有多少級距呢？很多很多，簡直算不清，所以，我用999級來代稱。

德國個人所得稅的計算雖然非常複雜，但所有人都不需要擔心，因為早已發明出個人所得稅計算機，每一個人都可以上網查詢，立刻得到結果。

德國綜所稅的優點在哪裡？首先，體現了精準公平，賺多稅率高，賺少稅率低，很難會有相同稅率（請不要雞蛋裡挑骨頭，這裡指的當然是第二、第三區）；第二、減輕了納稅人的稅負；因此省下來的錢就可以拿來消費和投資，因而創造更多的社會財富；第三、有利於所得重分配的改善而不是惡化。而台灣呢？剛好相反。

所得稅

延伸閱讀

豪砸逾千萬元！陸富豪攜家帶眷「潤」至德國 至少350人偷渡涉案

詹為元解說「譴責案」 酸沈伯洋：若不是在進行認知作戰就是真的無知

2國中老師校園開打！他持獎盃一路追打又拿球棒威嚇 高市教育局開鍘了

立委擬修法9成家庭讀大學免學費 教部：需編411億元要評估可行性

相關新聞

【專家之眼】台灣綜所稅率分5級，為何德國999級？

基於憲法上的比例原則，相對富人應相對多繳稅，相對窮人則相對少繳稅；相同給付能力者，應負擔相同稅捐。但是，我們的所得稅法，...

報稅眉角報你知／基本生活費調升減稅小確幸 多口之家受惠大

報稅季來臨，今年所得稅申報有不少變動，包含基本生活費調升、豪宅線下修、台版晶片法上路、CFC制度首度申報、成年年齡下修等...

報稅眉角報你知／單身年收入不到42.3萬 免稅

報稅季如何省荷包？財政部表示，對於單身小資族來說，去年年收入若不超過42.3萬元（換算月薪35,250元），就可以不用繳...

報稅眉角報你知／網紅所得課稅 分八大類型

網紅作為網路世代的新興職業，在許多人眼中形象亮麗且收入可觀，但網紅收入怎麼課稅？財政部官員表示，有所得就要課稅，針對網紅...

立委喊廢娛樂稅 財部搖頭

朝野立委檢討娛樂稅的聲浪再起。財政部表示，娛樂稅為鄉、鎮、市重要財源，為免影響地方建設與發展，不宜廢止，但課徵項目可檢討...

高爾夫球、娃娃機稅收最多 去年雙雙達4.3億元...創高

據統計，去年娛樂稅稅源實徵淨額達18.9億元、年增16.12％，其中以高爾夫球、娃娃機稅源最多，同為4.36億元，雙雙寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。