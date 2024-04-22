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報稅眉角報你知／單身年收入不到42.3萬 免稅

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
財政部表示，對於單身小資族來說，去年年收入若不超過42.3萬元（換算月薪35,250元），就可以不用繳稅。圖／聯合報系資料照片
財政部表示，對於單身小資族來說，去年年收入若不超過42.3萬元（換算月薪35,250元），就可以不用繳稅。圖／聯合報系資料照片

報稅季如何省荷包？財政部表示，對於單身小資族來說，去年年收入若不超過42.3萬元（換算月薪35,250元），就可以不用繳稅，不過官員提醒，雖然免繳稅，但仍要記得申報，才有機會能享受到退稅小確幸。

外界常說年收入在一定金額以下可免繳稅，意思是指所得總額沒有超過免稅額、標準扣除額及特別扣除額合計數，也就是說，以今年申報去年所得稅為例，單身小資族的免稅額9.2萬元、標扣額12.4萬元、薪資特扣額20.7萬元加起來，就是42.3萬元，所得不到42.3萬元就不用繳稅。

同樣道理，再以雙薪頂客族為例，年收入不超過84.6萬元就可免繳稅；如果是雙薪四口之家（夫妻扶養兩名5歲以下子女），合計年收入不到127萬元（免稅額、標扣額、薪資扣除額、幼兒學前扣除額等合計），也不用繳稅。

另外KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，只要年收入不超過當年度免稅額與標準扣除額總額，不僅可以免繳稅，也可以不必報稅，以今年5月報稅而言，年收入不超過21.6萬元的單身者，或是年收不超過43.2萬的頂客族，都能免申報綜所稅。

免稅額 報稅

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