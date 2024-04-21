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蕭美琴帶私酒返台免查？ 財政部：審核符合規定

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

副總統當選人蕭美琴遭爆料透過外交部要求財政部關務署免私酒查驗。財政部21日晚間正式回應「審核符合相關規定」，另經基隆關查證，目前尚無蕭美琴為進口人報運進口的案件，未來如申報進口，酒類除1公升免稅外，超過部分均應依法課稅（含關稅、營業稅及菸酒稅）。

財政部說明，依規定，輸入供自用的酒類，數量未超過5公升者，免取具菸酒進口業許可執照；超過該數量，且經審核符合關稅法第49條第1項第1款至第3款者，可以憑財政部核發的同意文件輸入。

依進口酒類查驗管理辦法第3條第1項第2款規定，進口酒類經該部審核符合關稅法第49條第1項第1款至第3款規定，免予查驗。

財政部指出，蕭美琴主要是符合關稅法第49條第1項第3款後段「政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品。」規定，因此依法同意本案不需要取具菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗，與其他一般外交人員返國任職的程序規定完全相同。

財政部進一步解釋，依政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法第3條第1款規定，超過1公升的酒類非屬入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條規定免徵進口稅的品目，因此酒類超過1公升部分，尚無免徵關稅的適用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕭美琴 財政部 關稅

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