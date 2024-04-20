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銀行貸款遭拒竟是欠繳房屋稅 竹市公司一次繳清200萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市街景圖。記者張裕珍／攝影
新竹市街景圖。記者張裕珍／攝影

新竹市一家經營零售業公司最近為了拓展事業，向銀行申請貸款卻遭拒絕，原因是該公司還有房屋稅200萬元未繳清，影響貸款核撥。新竹市稅務局今天說明，該公司申請貸款擔保的不動產經新竹市稅務局設有禁止財產處分登記，該公司了解法令後，一次繳清稅款，稅務局也立即向地政事務所塗銷登記，貸款才得以順利核撥。

新竹市稅務局表示，納稅義務人逾期未繳稅捐，將被加徵滯納金並移送行政執行署強制執行。稽徵機關也會依稅捐稽徵法第24條規定，得就欠稅人相當於應繳稅捐數額財產，通知地政或監理機關，限制移轉或設定他項權利，防止欠稅人利用財產移轉規避稅捐債務。

此家經營零售業公司最近向銀行申請貸款卻遭拒絕，原因就是出在房屋稅200萬元未繳清，設有禁止財產處分登記，為了讓貸款順利核撥，該公司一次繳清積欠的200萬房屋稅稅款，稅務局也立即向地政事務所塗銷登記，貸款終於下來。

新竹市稅務局進一步說明，基於保全租稅債權，欠稅款即便獲行政執行署所屬分署准得以分期繳納，在稅額未全部繳清前，仍屬欠稅狀態，納稅義務人必須繳清全部欠稅或提供相當財產擔保後，才可以辦理塗銷禁止財產處分登記。

稅務局提醒民眾，如果土地、房屋被禁止處分，將無法進行買賣、贈與及設定，甚至會因為大部分金融機構不接受被禁止處分的土地、房屋作為抵押擔保品，而無法申請貸款。請民眾注意按照各稅繳款期限繳納稅捐，以免權益受損。民眾如有任何疑問，請洽新竹市稅務局網站、AI智能客服或撥03-5225161分機561了解。

房屋稅 稅款

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