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用受贈款向父母購屋留意稅事 應備妥完整收付流程及支付價款證明

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
房市示意圖。 聯合報系資料庫
房市示意圖。 聯合報系資料庫

父母常會利用每年每人贈與免稅額244萬，出錢減輕子女未來購買房屋的負擔。而子女若以受贈款向父親購買房屋，應備妥資金完整收付流程及支付價款證明，以免被視為贈與行為，補繳贈與稅

財政部中區國稅局沙鹿稽徵所表示，依《遺贈稅法》第22條規定，贈與稅納稅義務人每年有免稅額244萬元，只要贈與金額在贈與稅免稅額內，可免辦理申報。

父母二人每年可運用244萬元的免稅額，以自己名義贈與現金給子女後，子女即可運用受贈資金以自己名義投資、置產，且之後產生的現金孳息及投資收益等部分屬於子女所有，不算是父母的贈與。如果將來子女主張以銀行存款帳戶內受贈資金向父親購買房屋時，依《遺贈稅》法第5條第6款規定，在二親等以內親屬間財產的買賣，若能提出已支付價款證明供查證，且價款非由出賣人貸與，或提供擔保向他人借得，就可以免徵贈與稅；若無法提供支付價款的證明，則會被視為贈與行為，補繳贈與稅。

此外，為避免資金來源不明，應先備妥贈與存款免稅證明書備查，以免被依相關規定補徵贈與稅款。

稽徵所提醒，納稅義務人在每年免稅額範圍內贈與子女存款，可免辦理申報，之後若發生二親等以內親屬間買賣案件，應提出歷年贈與資金完整收付流程，及支付價款的確實證明，以證明買受人有購買財產的資金能力，否則國稅局會將該買賣視為贈與行為，課徵贈與稅。

免稅額 贈與稅

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