房地合一稅率10%交易案件暴增逾2倍 專家：這件事讓獲利了結民眾大增

觀察2023年的房地合一稅的各適用稅率件數，成長最多的是稅率10%級距，2023適用件數1523件，年增2.2倍，反映2016年以來適用自用滿6年400萬元免稅的屋主開始變多，房市開始出現7年之癢的轉手趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅2016年上路，而自2016年後買進的不動產，隨著時間推移、符合六年400萬元免稅的交易數量也會逐漸增加，尤其過去二、三年間房地產價格因通膨大幅上揚，以致扣除400萬元免稅額後，需繳納10%稅率的案件數開始明顯成長，顯示去年就有1,523筆適用房地合一稅10%的個案。

據財政部資料顯示，去年個人房地合一稅的適用稅率與件數中，比例最高的是適用20%的稅率，共有3.7萬筆適用，占比高達三分之一。

曾敬德表示，從稅率來看，較多民眾可以接受是超過五年、稅率20%的房地合一稅率，畢竟房地合一稅持有時間越久稅率就降低，少繳就是賺。

至於成長最多的則是房地合一稅率10%的級距，統計有1,523件適用，占比從前一個年度的0.4%，大幅增加到1.4%，不過仍有2.8萬件，將近四分之一的比例屬於房地合一稅無應繳納稅額，可能扣除相關成本費用後，沒有獲利，但也有可能是適用400萬元免稅額度後，不需再繳納的狀況。